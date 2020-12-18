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Posted 18 декабря 2020, 01:40

Published 18 декабря 2020, 01:40

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Около 130 тысяч детей в Приморье получат президентские премии

Около 130 тысяч детей в Приморье получат президентские премии

18 декабря 2020, 01:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции анонсировал новогодни выплаты на детей — их получат абсолютно все дети страны возрастом до 7 лет. Сумма президентской премии — 5 тысяч рублей, в Приморском крае их получат около 130 тысяч детей.

О новых выплатах Путин объявил в завершении пресс-конференции.

«В этом году во многих регионах отменены детские елки и массовые мероприятия, поэтому, чтобы как-то поддержать детей в преддверии Нового года, было принято решение — всем семьям с детьми до 7 лет мы выплатим к Новому году по 5 тысяч рублей за каждого ребенка», — заявил президент.

«В настоящее время в крае более 50 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет уже ежемесячно получают по 7,2 тысячи рублей. На обозначенные цели только в декабре направили 472 миллионов рублей», — отметили в краевом министерстве труда и социальной политики.

Российские семьи также получают выплаты на детей в размере половины регионального прожиточного минимума, при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум на душу населения. В Приморье это 13 189 рублей.

Потерявшие работу граждане получили повышенное пособие на увеличенный срок.

Также в Приморском крае продолжает действовать программа поддержки граждан, потерявших работу в условиях коронавируса. Краевые предприятия предлагают временное трудоустройство без спецподготовки –это мерой воспользовались более 5 тысяч человек.

Кроме того, меры поддержки оказываются и для бизнеса. Так благодаря региональным мерам поддержки, более 30 тысяч приморских предпринимателей получили сниженные налоговые ставки.

830 миллионов рублей было выделено на компенсацию выпадающих доходов ЖКХ. Более 500 организаций получили 11 миллионов рублей.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, благодаря поддержке федерального центра, Приморье смогло «закрыть» большую часть прямых затрат по борьбе с COVID-19.

«Если говорить об эффективности федеральных мер поддержки, то достаточно назвать две цифры. Первая из них — 14 миллиардов рублей. Именно столько было потрачено непосредственно на борьбу с COVID-19, в том числе на доплаты врачам, лекарства, разворачивание коек в „ковидных“ госпиталях, приобретение и установку необходимого оборудования, 10 из них нам дал федеральный центр. Этого более, чем достаточно», — отметил глава Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Владимир Путин предоставил новогодний подарок для россиян — абсолютно все семьи с детьми в возрасте до 7 лет получат по 5 тысяч рублей к Новому году.

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