Около 130 тысяч детей в Приморье получат президентские премии

«Если говорить об эффективности федеральных мер поддержки, то достаточно назвать две цифры. Первая из них — 14 миллиардов рублей. Именно столько было потрачено непосредственно на борьбу с COVID-19, в том числе на доплаты врачам, лекарства, разворачивание коек в „ковидных“ госпиталях, приобретение и установку необходимого оборудования, 10 из них нам дал федеральный центр. Этого более, чем достаточно», — отметил глава Приморья.