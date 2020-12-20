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Posted 20 декабря 2020, 07:39

Published 20 декабря 2020, 07:39

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Картина дня в Приморье: микро-взятка, локдаун и губернатор под водой

Картина дня в Приморье: микро-взятка, локдаун и губернатор под водой

20 декабря 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Губернатор под водой

Глава Приморского края Олег Кожемяко окунулся в прорубь в Амурском заливе. После этого он призвал всех жителей региона присоединиться к этому «флешмобу» Губернатор Приморья призвал людей присоединиться к акции Закаленная Россия — сильная страна», которая пройдет 26 декабря. В рамках мероприятия можно будет искупаться в Амурском заливе и пробежать по лыжне на острове Русском.

Ловля на джип

В инстаграмм-аккаунтах распространяется новость об очередной утопленной машине. Рыбак выехал на автомобиле на лёд и остался без машины. Неподалёку от устья реки Сучан под Находкой в месте, где местные жители любят выходить на рыбалку, утонул автомобиль. Очевидцы сообщают, что река еще не полностью замерзла, а ближе к берегу вообще стоит вода. В некоторых местах наблюдаются проталины, но смелые приморские рыбки не обращают на это внимание и смело пробираются к середине реки.

Один из таких смельчаков оставил на месте рыбалки джип. Тонкий лед не выдержал тяжести многотонного автомобиля и треснул. Джип ушел под воду. Несмотря на большое количество свидетелей, на помощь водителю никто не поспешил.

Мини-взятка

В городе Дальнереченске полицейский попался на взятке. Страж порядка позарился на три тысячи рублей. В сообщении УМВД говорится, что на взятке попался сотрудник полиции, который входил в состав поста внутренней охраны специальной части изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Пожарскому району.

Он договорился с арестованным о получении взятки через мобильное приложение. С помощью посредника, человек, который содержался в изоляторе, перевёл на банковский счёт полицейского три тысячи рублей

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