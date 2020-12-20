Картина дня в Приморье: микро-взятка, локдаун и губернатор под водой

В инстаграмм-аккаунтах распространяется новость об очередной утопленной машине. Рыбак выехал на автомобиле на лёд и остался без машины. Неподалёку от устья реки Сучан под Находкой в месте, где местные жители любят выходить на рыбалку, утонул автомобиль. Очевидцы сообщают, что река еще не полностью замерзла, а ближе к берегу вообще стоит вода. В некоторых местах наблюдаются проталины, но смелые приморские рыбки не обращают на это внимание и смело пробираются к середине реки.