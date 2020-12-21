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Posted 21 декабря 2020, 00:03

Published 21 декабря 2020, 00:03

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«Выгорели дотла»: крупный пожар на стоянке во Владивостоке всколыхнул соцсети

21 декабря 2020, 00:03
Сюжет
Пожар
Ночью во Владивостоке прямо на стоянке загорелось несколько машин. Как рассказали очевидцы в паблике dpskontrol125rus, пожар произошёл в 3:30 на оборудованной стоянке, которая расположена на улице Каплунова.

По видео хорошо заметно, что изначально загорелась только одна машина — и уже потом огонь с неё перекинулся на две соседние. Жертвами пламени стали «Субару Форестер», «БМВ KG» и «Тойота Лэнд Крузер».

«Жду тех самых комментаторов, которые пишут, что нужно тачки на стоянке оставлять, и сто процентов ничего не случиться. Хозяевам соболезнования. Особенно тем, кто пострадал от того, что рядом стоял»;

«Ну и кто говорил, что на стоянке безопасней, чем на придомовой территории? Или же это была неправильная стоянка?»;

«Стоянщику придётся три автомобиля потом купить»;

«Да ладно, стоянка никакой ответственности за это не несет. Просто предоставляет машиноместо»;

«Да стоянщики никогда ответственности не несут»;

«Как жаль владельцев. Особенно тех, что просто рядом оказались»;

«Нормально же поставили все, на стоянку… Жесть какая-то».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночью 7 декабря на улице Маковского во Владивостоке произошёл пожар в жилом коттедже. Разведка установила, что в двухэтажном частном доме загорелись второй этаж и крыша здания. Возгорание удалось оперативно потушить, пострадавших нет.

#Новости#Пожар#Владивосток#Происшествие
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