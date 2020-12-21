«Выгорели дотла»: крупный пожар на стоянке во Владивостоке всколыхнул соцсети

Posted 21 декабря 2020, 00:03
Published 21 декабря 2020, 00:03
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По видео хорошо заметно, что изначально загорелась только одна машина — и уже потом огонь с неё перекинулся на две соседние. Жертвами пламени стали «Субару Форестер», «БМВ KG» и «Тойота Лэнд Крузер».
«Жду тех самых комментаторов, которые пишут, что нужно тачки на стоянке оставлять, и сто процентов ничего не случиться. Хозяевам соболезнования. Особенно тем, кто пострадал от того, что рядом стоял»;
«Ну и кто говорил, что на стоянке безопасней, чем на придомовой территории? Или же это была неправильная стоянка?»;
«Стоянщику придётся три автомобиля потом купить»;
«Да ладно, стоянка никакой ответственности за это не несет. Просто предоставляет машиноместо»;
«Да стоянщики никогда ответственности не несут»;
«Как жаль владельцев. Особенно тех, что просто рядом оказались»;
«Нормально же поставили все, на стоянку… Жесть какая-то».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ночью 7 декабря на улице Маковского во Владивостоке произошёл пожар в жилом коттедже. Разведка установила, что в двухэтажном частном доме загорелись второй этаж и крыша здания. Возгорание удалось оперативно потушить, пострадавших нет.