Эко-активист из Славянки подозревается в фальсификации подписей

Также депутаты отмечают, что схожий фальсификат под видом копий подписей, якобы собранных в Славянке в течение нескольких дней, указанные лица отправили даже в администрацию президента России и правительство Приморья. Стоит отметить, что за месяц общественных обсуждений в поселении приняло участие значительно меньшее количество граждан.