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Posted 24 декабря 2020, 04:33

Published 24 декабря 2020, 04:33

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Эко-активист из Славянки подозревается в фальсификации подписей

Эко-активист из Славянки подозревается в фальсификации подписей

24 декабря 2020, 04:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Эко-активист из Славянки может быть привлечён к ответственности по подозрению в фальсификации подписей местных жителей. Речь идёт об обращении относительно изменений в генплане поселения.

Как пишут в тг-канале DFO.INFO, обращение муниципалитета Славянки уже отправили в полицию, прокуратуру и лично губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Как отмечают власти муниципалитета, местный эко-активист Артём Купцов якобы собирал подписи у местного населения, и в декабре 2020 представил в местный комитет обращение относительно изменений в генплан поселения, к которому приложил копии подписных листов с 2227 подписями.

При проверке подписей выявили многочисленные фальсификации. Факт фальсификации подтвердили обращения избирателей. По собранной информации, многие подписи «нарисовали» во Владивостоке.

По мнению депутатов, финансирование подобной акции было выгодно Хабаровскому золотопромышленнику Алексею Чернову, владеющему базами отдыха в Хасанском районе.

В муниципальном комитета Славянки решили, что разбираться с вопросом должны силовые структуры.

Также депутаты отмечают, что схожий фальсификат под видом копий подписей, якобы собранных в Славянке в течение нескольких дней, указанные лица отправили даже в администрацию президента России и правительство Приморья. Стоит отметить, что за месяц общественных обсуждений в поселении приняло участие значительно меньшее количество граждан.

Авторы канала выражают надежду, что силовики вплотную займутся этим вопросом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 18 декабря депутаты муниципального комитета Славянки одобрили внесение изменений в Генплан городского поселения. Эксперты полагают, что поправки станут толчком к развитию территории.

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#Новости#Хасанский район#Власть
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