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Posted 27 декабря 2020, 12:50

Published 27 декабря 2020, 12:50

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Путин принял решение сделать прививку от коронавируса

27 декабря 2020, 12:50
Президент России Владимир Путин обязательно сделает прививку от коронавируса.

Об этом в интервью журналисту Владимиру Соловьёву в эфире телеканала «Россия-1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вакцина есть, но наш народ не спешит. И Владимир Владимирович сказал, что врачи не рекомендуют. Но теперь Минздрав сказал, что Спутник-V можно для граждан Российской Федерации 60+», – сказал Владимир Соловьёв.

Отвечая на реплику журналиста, Дмитрий Песков отметил, что президент сам расскажет о принятом решении по поводу вакцинации от COVID-19.

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал уже завершения всех формальностей», – сказал Дмитрий Песков.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на прошедшей 17 декабря ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что сделает прививку от коронавируса как только это станет возможным. Президент отметил, что прислушивается к рекомендациям специалистов, а они считают, что вакцина, которая поступила в оборот, предусмотрена для людей определённого возраста.

«До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов, и пока вакцину не поставил, но обязательно сделаю это, как только это станет возможным», - сказал Владимир Путин.

В минувшую субботу, 26 декабря, стало известно о том, что Минздрав России разрешил применять вакцину «Спутник V» лицам старше 60 лет.

#Новости#Общество#Россия
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