Приморцев учат правильно выбирать алкоголь на новогодних праздниках

Posted 31 декабря 2020, 04:13
Published 31 декабря 2020, 04:13
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Так, в первую очередь, безопасный алкоголь можно приобрести только в стационарных магазинах и алкомаркетах. На каждой бутылке должны быть специальные или акцизные марки. Исключение составляет только пиво, пивные напитки, медовуха, сидр и пуарэ — их марками не оклеивают.
У торговой точки, продающей алкоголь, должна быть лицензия на это — как правильно, находится она на стенде в «уголке покупателя».
«Легальность алкогольной продукции можно проверить по внешнему виду бутылки: этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, колпачок не прокручивается, на бутылку наклеена акцизная или федеральная специальная марка, необходимо обращать внимание на информацию, нанесенную на марки. Содержимое бутылки — без посторонних включений», — пояснили в управлении торговли Минпромторга Приморского края.
Примечательно, что с 1 января меняется минимальная цена на ряд спиртных напитков. Так, легальная водка не может стоить дешевле 230 рублей за 0,5 литра. С 1 января 2021 года стоимость водки не может быть менее 243 рублей за 0,5 литра.
Минимальная цена шампанского — 164 рубля за бутылку 0,75 литра. С 1 января 2021 года эта цена вырастет до 169 рублей за аналогичную бутылку.
Пользователи смартфонов на базе Android, iOS или Windows Phone могут проверить легальность любой алкогольной продукции. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Программу можно бесплатно найти в Интернет-магазинах Google Play, App Store, Windows Phone.