Приморцев учат правильно выбирать алкоголь на новогодних праздниках

Примечательно, что с 1 января меняется минимальная цена на ряд спиртных напитков. Так, легальная водка не может стоить дешевле 230 рублей за 0,5 литра. С 1 января 2021 года стоимость водки не может быть менее 243 рублей за 0,5 литра.