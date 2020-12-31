vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 декабря 2020, 04:13

Published 31 декабря 2020, 04:13

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморцев учат правильно выбирать алкоголь на новогодних праздниках

Приморцев учат правильно выбирать алкоголь на новогодних праздниках

31 декабря 2020, 04:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приморцы готовятся накрывать новогодний стол — многие уже закупились алкоголем или только собираются его приобретать. Минпромторг Приморья выпустил памятку о том, как выбрать качественный алкоголь и не испортить себе праздник опасной нелегальной продукцией.

Так, в первую очередь, безопасный алкоголь можно приобрести только в стационарных магазинах и алкомаркетах. На каждой бутылке должны быть специальные или акцизные марки. Исключение составляет только пиво, пивные напитки, медовуха, сидр и пуарэ — их марками не оклеивают.

У торговой точки, продающей алкоголь, должна быть лицензия на это — как правильно, находится она на стенде в «уголке покупателя».

«Легальность алкогольной продукции можно проверить по внешнему виду бутылки: этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, колпачок не прокручивается, на бутылку наклеена акцизная или федеральная специальная марка, необходимо обращать внимание на информацию, нанесенную на марки. Содержимое бутылки — без посторонних включений», — пояснили в управлении торговли Минпромторга Приморского края.

Примечательно, что с 1 января меняется минимальная цена на ряд спиртных напитков. Так, легальная водка не может стоить дешевле 230 рублей за 0,5 литра. С 1 января 2021 года стоимость водки не может быть менее 243 рублей за 0,5 литра.

Минимальная цена шампанского — 164 рубля за бутылку 0,75 литра. С 1 января 2021 года эта цена вырастет до 169 рублей за аналогичную бутылку.

Пользователи смартфонов на базе Android, iOS или Windows Phone могут проверить легальность любой алкогольной продукции. Для этого необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Программу можно бесплатно найти в Интернет-магазинах Google Play, App Store, Windows Phone.

Материалы по теме
Новый год без алкоголя? Россиян предупредили о новой инициативеРоссияне поддерживают спрос на элитный алкогольПять тысяч литров нелегального алкоголя собирался продать бизнесмен из Владивостока
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика