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Posted 6 января 2021, 10:34

Published 6 января 2021, 10:34

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Дикое, но симпатичное: хвостатое животное вышло на дорогу в приморском городе

6 января 2021, 10:34
Ондатра (или мускусная крыса) вышла на дорогу в районе Междуречья в Уссурийске.

Заприметив дикого зверька, местные жители тут же сфотографировали животное и отправили снимок в социальные сети. Фото ондатры было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che.

«Коренной житель Междуречья на прогулке», - написал блогер под фотографией.

Судя по комментариям под постом, появление на городских улицах мускусной крысы и умилило, и немного напугало приморцев, и они принялись делиться впечатлениями. Многие отметили, что раньше в данном районе было много таких животных.

«Видел её, бегала прям по стоянке. Здоровая лошадь!»,

«Лишь бы бедного коренного жителя не задавили»,

«Мама – норка, папа – бобёр»,

«К кому белочка пришла?»,

«Ого, какая крыса!», - написали приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье всё чаще отмечаются случаи, когда дикие животные выходят к человеку. Так, минувшим летом специалистам пришлось отловить двух рысей. Также на улицах Уссурийска была замечена косуля и здесь же объявился заяц. Кроме того, до наступления холодов жители приморских городов жаловались на настоящее нашествие змей.

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