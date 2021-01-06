Дикое, но симпатичное: хвостатое животное вышло на дорогу в приморском городе

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье всё чаще отмечаются случаи, когда дикие животные выходят к человеку. Так, минувшим летом специалистам пришлось отловить двух рысей. Также на улицах Уссурийска была замечена косуля и здесь же объявился заяц. Кроме того, до наступления холодов жители приморских городов жаловались на настоящее нашествие змей.