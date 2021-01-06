Дикое, но симпатичное: хвостатое животное вышло на дорогу в приморском городе

Posted 6 января 2021, 10:34
Published 6 января 2021, 10:34
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Заприметив дикого зверька, местные жители тут же сфотографировали животное и отправили снимок в социальные сети. Фото ондатры было опубликовано в Instagram-паблике Марка Чернослива mark2_che.
«Коренной житель Междуречья на прогулке», - написал блогер под фотографией.
Судя по комментариям под постом, появление на городских улицах мускусной крысы и умилило, и немного напугало приморцев, и они принялись делиться впечатлениями. Многие отметили, что раньше в данном районе было много таких животных.
«Видел её, бегала прям по стоянке. Здоровая лошадь!»,
«Лишь бы бедного коренного жителя не задавили»,
«Мама – норка, папа – бобёр»,
«К кому белочка пришла?»,
«Ого, какая крыса!», - написали приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье всё чаще отмечаются случаи, когда дикие животные выходят к человеку. Так, минувшим летом специалистам пришлось отловить двух рысей. Также на улицах Уссурийска была замечена косуля и здесь же объявился заяц. Кроме того, до наступления холодов жители приморских городов жаловались на настоящее нашествие змей.