Пожарные вынесли двух женщин из горящей квартиры в Приморье

Posted 5 января 2021, 23:00
Published 5 января 2021, 23:00
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, происшествие случилось во вторник, 5 января, в городе Лесозаводске.
В 11:30 спасателям поступил экстренный вызов о том, что в квартире многоэтажного дома на улице Пушкинской произошёл пожар.
Через три минуты на место случившегося прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Выяснилось, что в квартире горят холодильник и кухонная утварь.
Уже в 11:35 пожар был локализован, а в 11:45 пламя удалось полностью ликвидировать. С огнём боролись десять человек. Общая площадь возгорания составила один квадратный метр.
Во время пожара в квартире находились две женщины 83 и 53 лет. Им понадобилась помощь спасателей. Пожарные вынесли жительниц дома на руках из задымлённой квартиры на свежий воздух.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 3 января в Первомайском районе Владивостока на улице Калинина загорелся автомобиль Nissan Dualis. Огнеборцам потребовалось семь минут, чтобы полностью ликвидировать пожар, площадь которого составила 0,5 квадратных метра.