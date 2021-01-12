Клыки за 300 тысяч: необычное преступление расследуют в Приморье

Напомним, двое местных жителей 51 и 57 лет решили продать иностранцу имеющуюся у них шкуру тигра, а также другие части его тела. За останки убитого краснокнижного зверя они попросили 700 тысяч рублей. Злоумышленники поместили части тигра в печь заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. Однако после получения денег продавцы были задержаны силовиками. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.