Клыки за 300 тысяч: необычное преступление расследуют в Приморье

Posted 12 января 2021, 10:37
Published 12 января 2021, 10:37
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, в отношении приморца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных).
По версии следствия, 17 сентября прошлого года 51-летний мужчина, находясь на территории Дальнереченского района, продал иностранцу четыре клыка амурского тигра. Взамен он получил 300 тысяч рублей.
В СК подчеркнули, что это уже второе дело, возбужденное в отношении данного гражданина по аналогичной статье.
Напомним, двое местных жителей 51 и 57 лет решили продать иностранцу имеющуюся у них шкуру тигра, а также другие части его тела. За останки убитого краснокнижного зверя они попросили 700 тысяч рублей. Злоумышленники поместили части тигра в печь заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. Однако после получения денег продавцы были задержаны силовиками. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.
В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, ведётся следствие.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудники полиции нашли охотников, подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика из Приморья. 31 декабря 2020 года состоялось первое судебное заседание по данному делу.