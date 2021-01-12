vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января 2021, 10:37

Published 12 января 2021, 10:37

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Клыки за 300 тысяч: необычное преступление расследуют в Приморье

12 января 2021, 10:37
Сюжет
Происшествие
В Дальнереченске мужчина подозревается в продаже иностранцу четырёх клыков амурского тигра.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, в отношении приморца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных).

По версии следствия, 17 сентября прошлого года 51-летний мужчина, находясь на территории Дальнереченского района, продал иностранцу четыре клыка амурского тигра. Взамен он получил 300 тысяч рублей.

В СК подчеркнули, что это уже второе дело, возбужденное в отношении данного гражданина по аналогичной статье.

Напомним, двое местных жителей 51 и 57 лет решили продать иностранцу имеющуюся у них шкуру тигра, а также другие части его тела. За останки убитого краснокнижного зверя они попросили 700 тысяч рублей. Злоумышленники поместили части тигра в печь заброшенной котельной для дальнейшей передачи покупателю. Однако после получения денег продавцы были задержаны силовиками. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство, ведётся следствие.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудники полиции нашли охотников, подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика из Приморья. 31 декабря 2020 года состоялось первое судебное заседание по данному делу.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика