В Приморье украли очень дорогую собаку

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на видео попала кража букета с цветами. В одном из магазинов на Постышева в салон зашли двое молодых людей, которые долго отвлекали продавца разговорами о ценах на цветы и покупке. После этого один из парней незаметно унёс небольшой букет.