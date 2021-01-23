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Posted 23 января 2021, 11:38

Published 23 января 2021, 11:38

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

В Приморье украли очень дорогую собаку

23 января 2021, 11:38
Сюжет
Происшествие
В городе Артёме мужчина украл дорогую собаку.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, накануне в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то украл со двора его частного дома на улице Лучегорской любимого питомца – собаку породы шарпей.

Ущерб от кражи пса заявитель оценил в тридцать тысяч рублей.

Полицейские провели расследование и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый хозяина собаки. Мужчина был задержан и доставлен в отделение, где и признался в содеянном.

Выяснилось, что несколько дней назад он приходил в гости к владельцу шарпея. Увидев красивую и дорогую собаку, мужчина решился пойти на преступление. Спустя некоторое время под покровом ночи он снова пришёл в дом и похитил пса.

Также оказалось, что ранее подозреваемый уже был судим за преступление, связанное с оборотом наркотиков.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на видео попала кража букета с цветами. В одном из магазинов на Постышева в салон зашли двое молодых людей, которые долго отвлекали продавца разговорами о ценах на цветы и покупке. После этого один из парней незаметно унёс небольшой букет.

#Новости#Происшествие
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