В Приморье украли очень дорогую собаку

Posted 23 января 2021, 11:38
Published 23 января 2021, 11:38
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, накануне в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то украл со двора его частного дома на улице Лучегорской любимого питомца – собаку породы шарпей.
Ущерб от кражи пса заявитель оценил в тридцать тысяч рублей.
Полицейские провели расследование и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый хозяина собаки. Мужчина был задержан и доставлен в отделение, где и признался в содеянном.
Выяснилось, что несколько дней назад он приходил в гости к владельцу шарпея. Увидев красивую и дорогую собаку, мужчина решился пойти на преступление. Спустя некоторое время под покровом ночи он снова пришёл в дом и похитил пса.
Также оказалось, что ранее подозреваемый уже был судим за преступление, связанное с оборотом наркотиков.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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