Более 60 жителей Владивостока обратились в травмпункт после падения на льду

Posted 27 января 2021, 06:02
Published 27 января 2021, 06:02
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В минздраве Приморья сообщили, что в основном люди жалуются на вывихи и ушибы конечностей. Также несколько человек ударились об лёд головой. Один горожанин обратился к медикам после падения на него сосульки.
Ещё одного пациента госпитализировали в «тысячекоечную» больницу с серьёзными травмами. Остальные получили травмы средней и лёгкой сложности — их отправили на амбулаторное лечение.
Медики рекомендуют в случае травмы на льду обратиться в травмпункт, даже если она не выглядит серьёзной. В случае серьёзной травмы, которая не даёт самостоятельно добраться до места лечения, можно вызвать скорую помощь.
Травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по адресам:
— улица Уткинская, 7, телефон: 8 (42-32) 40-03-86;
— улица Калинина, 78, телефон: 8 (42-32) 27-87-74;
— улица Давыдова, 3, телефон: 8 (42-32) 31-90-15.
Также в случае травмы круглосуточно можно обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 по адресу: Русская, 57 («тысячекоечная»). Телефоны отделения: 8 (423) 232-63-46, 232-48-91, 232-56-62, 232-63-35, 232-91-30.