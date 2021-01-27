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Posted 27 января 2021, 06:02

Published 27 января 2021, 06:02

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Более 60 жителей Владивостока обратились в травмпункт после падения на льду

27 января 2021, 06:02
Сюжет
Происшествие
За сутки с 26 по 27 января в травмпункты Владивостока обратилось 158 горожан. Из них 65 получили травмы на улице, связанные с падениями на льду.

В минздраве Приморья сообщили, что в основном люди жалуются на вывихи и ушибы конечностей. Также несколько человек ударились об лёд головой. Один горожанин обратился к медикам после падения на него сосульки.

Ещё одного пациента госпитализировали в «тысячекоечную» больницу с серьёзными травмами. Остальные получили травмы средней и лёгкой сложности — их отправили на амбулаторное лечение.

Медики рекомендуют в случае травмы на льду обратиться в травмпункт, даже если она не выглядит серьёзной. В случае серьёзной травмы, которая не даёт самостоятельно добраться до места лечения, можно вызвать скорую помощь.

Травмпункты во Владивостоке работают круглосуточно по адресам:

— улица Уткинская, 7, телефон: 8 (42-32) 40-03-86;

— улица Калинина, 78, телефон: 8 (42-32) 27-87-74;

— улица Давыдова, 3, телефон: 8 (42-32) 31-90-15.

Также в случае травмы круглосуточно можно обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 по адресу: Русская, 57 («тысячекоечная»). Телефоны отделения: 8 (423) 232-63-46, 232-48-91, 232-56-62, 232-63-35, 232-91-30.

#Новости#Происшествие
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