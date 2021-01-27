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Posted 27 января 2021, 04:35

Published 27 января 2021, 04:35

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Эффективнее и ближе к народу: депутат рассказал, зачем изменили "нарезку" округов

27 января 2021, 04:35
Увеличение количества избирательных округов повысит эффективность депутатов и позволит им стать ближе к народу.

По мнению депутата Сергея Слепченко, текущая «нарезка» отличается рядом несовершенств, одно из ключевых — чрезмерно «раздутые» округа, включающие порой отдалённые друг от друга территории.

«Я как депутат одномандатник могу сказать, что избиратели депутата-одномандатникам воспринимают ближе, потому что он может ставить конкретные вопросы в правительстве и добиваться их решения. Пока что у нас 20 округов, они достаточно большие. Например, мой округ включает Чугуевку, Кавалерово, Терней — это сколько надо колесить, чтобы охватить все территории. С принятием изменений вырастет эффективность депутатов, они смогут отвечать на запрос населения. Главная цель данной инициативы — сделать так, чтобы депутат стал ближе к народу», — сказал Сергей Слепченко.

Его поддержал и коллега по ЗС ПК депутат Дмитрий Новиков. По его мнению, депутат-одномандатник подчиняется, в первую очередь, избирателям, а не властям.

«Каждый раз я избирался по одномандатному округу. И я всегда стоял и стою за одномандатную систему. В идеале необходимо, чтобы все депутаты были одномандатниками. Ведь именно одномандатники лучше всего защищают интересы избирателей. Они подчиняются не политической силе, они подчиняются жителям своего округа», — уверен Новиков.

Напомним, сегодня на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья депутаты большинством голосов приняли внесение изменений в Устав региона. Теперь количество избирательных округов увеличится с 20 до 30, а по спискам пройти в новый созыв краевого парламента смогут лишь 10 человек.

#Новости#Власть
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