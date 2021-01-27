Эффективнее и ближе к народу: депутат рассказал, зачем изменили "нарезку" округов

«Я как депутат одномандатник могу сказать, что избиратели депутата-одномандатникам воспринимают ближе, потому что он может ставить конкретные вопросы в правительстве и добиваться их решения. Пока что у нас 20 округов, они достаточно большие. Например, мой округ включает Чугуевку, Кавалерово, Терней — это сколько надо колесить, чтобы охватить все территории. С принятием изменений вырастет эффективность депутатов, они смогут отвечать на запрос населения. Главная цель данной инициативы — сделать так, чтобы депутат стал ближе к народу», — сказал Сергей Слепченко.