Обледенение, снег, ветер: двухдневное штормовое предупреждение передано в Приморье

В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье до 25-30 метров в секунду, а в столице ДФО и на мысах порывы будут вообще достигать 35-38 метров в секунду. Это значит, что везде будет наблюдаться очень сильный ветер.