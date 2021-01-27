Обледенение, снег, ветер: двухдневное штормовое предупреждение передано в Приморье

Posted 27 января 2021, 02:09
Published 27 января 2021, 02:09
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По информации «Примпогоды», значительное ухудшение погоды придётся на конец этой рабочей недели. Синоптики говорят, что уже завтра, 28 января, вечером, а также ночью и днём 29 января на большей территории Приморья будет идти сильный снег. Количество — около 7-18 миллиметров за 12 и менее часов.
Больше всего осадков ожидается в южной и восточной частях края (около 20 миллиметров).
«Общее количество выпавших осадков может составить 1-1,5 нормы за месяц», — предупреждают синоптики.
В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье до 25-30 метров в секунду, а в столице ДФО и на мысах порывы будут вообще достигать 35-38 метров в секунду. Это значит, что везде будет наблюдаться очень сильный ветер.
Ситуацию усугубят снежные заносы, накат и гололедица.
«Ночью 29 января в заливе Петра Великого, по району Поворотный — Золотой ожидается опасная высота волн 4 метра, днем 29 января в открытой части моря высота волны 6 метров, в заливе Петра Великого — интенсивный взлом припая, в северной половине Японского моря — очень быстрое обледенение судов», — предупреждают синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что региону пора готовиться к новому очень мощному циклону.