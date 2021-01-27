vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января 2021, 02:09

Published 27 января 2021, 02:09

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Обледенение, снег, ветер: двухдневное штормовое предупреждение передано в Приморье

27 января 2021, 02:09
Сюжет
Погода
В Приморском крае передано двухдневное штормовое предупреждение из-за нового надвигающегося циклона. Снежная стихия будет буйствовать в регионе 28 и 29 января.

По информации «Примпогоды», значительное ухудшение погоды придётся на конец этой рабочей недели. Синоптики говорят, что уже завтра, 28 января, вечером, а также ночью и днём 29 января на большей территории Приморья будет идти сильный снег. Количество — около 7-18 миллиметров за 12 и менее часов.

Больше всего осадков ожидается в южной и восточной частях края (около 20 миллиметров).

«Общее количество выпавших осадков может составить 1-1,5 нормы за месяц», — предупреждают синоптики.

В континентальной части ветер поднимется до 15-20 метров в секунду, на побережье до 25-30 метров в секунду, а в столице ДФО и на мысах порывы будут вообще достигать 35-38 метров в секунду. Это значит, что везде будет наблюдаться очень сильный ветер.

Ситуацию усугубят снежные заносы, накат и гололедица.

«Ночью 29 января в заливе Петра Великого, по району Поворотный — Золотой ожидается опасная высота волн 4 метра, днем 29 января в открытой части моря высота волны 6 метров, в заливе Петра Великого — интенсивный взлом припая, в северной половине Японского моря — очень быстрое обледенение судов», — предупреждают синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что региону пора готовиться к новому очень мощному циклону.

#Новости#Общество#Погода#Циклон#Снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика