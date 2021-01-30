Новые округа, золото Сопчука, квартиры чиновникам: главное в жизни Приморья за неделю

«Принятием этой поправки мы открываем возможность высшим чиновникам администрации, именно тем, кто и принимает все решения о муниципальной собственности, не только брать квартиры, которых и так ждут учителя, но и приватизировать в свою пользу служебное жилье без препятствий и в приоритетном порядке. Мы такую юридическую возможность этой поправкой просто берем и предоставляем», — сказал Руслан Галицкий.