Новые округа, золото Сопчука, квартиры чиновникам: главное в жизни Приморья за неделю

Posted 30 января 2021, 02:29
Published 30 января 2021, 02:29
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Митинг Навального
В субботу, 23 января, около четырёхсот жителей Владивостока вышли на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального. В итоге, по официальным данным, около двадцати человек были задержаны. Среди них оказались и несовершеннолетние. Также возбуждено три уголовных дела — одно за перекрытие проезжей части и два за нападение на полицейского.
Не обошлось и без курьёзных случаев. Подозреваемый в избиении сотрудников полиции житель Владивостока добровольно явился в следственный комитет с повинной. Он публично извинился перед сотрудником органов, к которому применил силу. По решению суда он проведёт в СИЗО два месяца.
В воскресенье, 31 января, ожидается ещё одна несанкционированная акция, также инициированная сторонниками Алексей Навального.
Разукрупнение округов
На последнем заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение увеличить количество избирательных округов с 20 до 30. Это значит, что уже в следующем созыве ЗакСобрания большинство депутатов будет избрана по одномандатным округам, а не по спискам. На текущий момент одномандатников и списочников в краевом парламенте поровну — 20 к 20.
Какое же это имеет значение для обычного человека? Депутат, выдвигающийся от одномандатного округа, должен, в первую очередь, заручиться поддержкой избирателей. Как следствие, ему выгодно выступать в интересах жителей территории, решать их проблемы. В случае, когда депутат выдвигается по партийным спискам, большую роль играет его роль во внутрипартийной номенклатуре. Нередко во главе списков становятся медийные персоны — артисты, федеральные политики. К тому же, известно, что «проходные» места в списках нередко продаются.
Самые яркие и сильные политики — это обычно одномандатники. Именно от одномандатного округа в своё время выдвигался в Законодательное Собрание Олег Кожемяко, Игорь Пушкарёв. Да и нынешние тяжеловесы — Игорь Чемерис, Джамбулат Текиев — одномандатники.
«У «Единой России» есть проблема не только с харизматиками, но и просто с ЛОМами, которые были бы известны широким массам и пользовались уважением. Плюс, у нынешнего состава Заксобрания уже сформировался определённый шлейф, связанный с посадками депутатов или уголовными делами в их отношении, их сопричастностью с принятием непопулярных решений», — отметил политолог Сергей Гребенюк.
Принятие решения об увеличении числа округов позволит не только повысить качество работы законодательного органа, но и поможет «Единой России» удержать свои позиции. Есть шанс получить выгоду от реформы и у оппозиции — вести агитацию на более мелких округах гораздо удобнее, чем на разобщённой территории.
Муниципальное жильё для чиновников
На последнем заседании Думы Владивостока депутаты большинством голосов приняли поправку в МПА №124 «Об утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде города Владивостока». Вероятно, данная поправка создаёт лазейку в законе, благодаря которой высокопоставленные городские чиновники могут приватизировать муниципальное жильё.
По словам вице-мэра Владивостока Тараса Фищука, инициатива поможет привлечь на руководящие должности в органы местного самоуправления квалифицированных кадров. При этом он утверждает, что в случае увольнения недвижимость перейдёт обратно администрации города, приватизировать квадратные метры нельзя.
Однако депутат от «Справедливой России» Руслан Галицкий утверждает обратное. По его словам, в законе есть важное уточнение — муниципалитет как собственник сам принимает решения по своему усмотрению разрешать или нет приватизировать ту или иную конкретную служебную квартиру.
«Принятием этой поправки мы открываем возможность высшим чиновникам администрации, именно тем, кто и принимает все решения о муниципальной собственности, не только брать квартиры, которых и так ждут учителя, но и приватизировать в свою пользу служебное жилье без препятствий и в приоритетном порядке. Мы такую юридическую возможность этой поправкой просто берем и предоставляем», — сказал Руслан Галицкий.
По его словам, «схема» выглядит следующим образом — чиновник или член его семьи получает жильё за бюджетный счёт в одном из новостроев. За счёт муниципалитета там делается ремонт, после чего госслужащий приватизирует квадратные метры.
Несмотря на возражения, большинство депутатов всё же одобрило принятие поправки.
Депутат Роза Чемерис и вовсе оббъснила активное выступление коллеги желанием заявить о себе перед выборами.
«Надо просто внимательно читать законопроекты — там чёрным по белому написано, что служебное жилье муниципальным служащим города, в первую очередь приглашённым из других регионов, будет выделяться на срок действия их трудового договора, и прописан также запрет на его дальнейшую приватизацию. Ровно поэтому и у прокуратуры данный проект никаких нареканий не вызвал», — написала Роза Чемерис в своём телеграм-канале «Депутат Чемерис».
Стоит отметить, что «за» поправку голосовал и депутат, а по совместительству — глава крупного строительного бизнеса во Владивостоке, Владимир Исаков. В частности, он заявил, что госслужащие имеют право на бесплатное жильё.
Золото Сопчука
27 января федеральные СМИ сообщили, что Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры об изъятии у депутата ГосДумы от Приморья Сергея Сопчука месторождений на 38 миллиардов рублей.
Карьеру на государственных должностях Сопчука начал в начале двухтысячных. За это время он успел побывать депутатом ЗакСобрания нескольких созывов, спикером ЗакСобрания и первым вице-губернатором администрации Приморья. Сегодня он считается одним из самых сильных политиков региона. В 2018 году его даже прочили на должность губернатора Приморья.
Однако уже в 2020 году на Сопчука обратила внимание Генпрокуратура. По мнению ведомства, Сопчук пытался оказать давление на правоохранителей в ходе расследования «дела Пушкарёва». Якобы Сопчук намеренно направлял в Генпрокуратуру обращения граждан, возмущённых заморозкой счетов «Востокцемента», предприятия, входящего в бизнес-структуру семьи Игоря Пушкарёва. После был инцидент с женой депутата Роной Сопчук, которая, будучи судьёй, вручила начальнику управления Генеральной прокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергею Бочкарёву букет цветов, будучи возмущённой обвинениями в сторону мужа. После инцидента Сопчук лишилась мантии.
Теперь прокуратура взялась за активы Сопчука. По данным СМИ, расследование в отношении депутата было связано с показаниями бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева.
По словам самого Сопчука, с переходом на государственную должность, он передал все активы в управление своей сестре.
«Я в полном соответствии с требованиями законодательства передал долю другому лицу. Вышел из бизнеса, отдал родственнице – деловой женщине с большим опытом бизнеса. Мог просто отдать в доверительное управление и остаться собственником. Законодательство это позволяет», — написал депутат на своей странице в Facebook.
По мнению экспертного сообщества, дело в отношении Сопчука может быть связано со стремлением оказать на депутата давление связи с его депутатскими амбициями. Впрочем, есть и другое мнение — интерес силовиков к депутату ГосДумы, причём не простому, а высокопоставленному единороссу, явно не привлечёт в парламенты всех уровней ресурсных кандидатов.
«То, что сейчас происходит, за гранью моего понимания, как человека, так и политолога по образованию и роду деятельности. Кому и что должна дать понять вся эта история? В чем её посыл, особенно в преддверии выборов?И так многие нормальные кандидаты шарахаются от предложения попробовать себя на выборах», — написала в Facebook политический обозреватель Ольга Кишаковская.
На данный момент Сергей Сопчук намерен обжаловать решение суда первой инстанции.
Два снегопада за неделю
Уходящая неделя оказалась богата на природные катаклизмы. За последние дни на Владивосток обрушилось два снегопада, которые обернулись очередными имиджевыми потерями для мэра Владивостока Олега Гуменюка.
Для горожан не секрет, что многие дороги остаются неубранными ещё с ноябрьского «ледяного шторма». В отдельных районах можно наблюдать даже обломанные ветви деревьев, уложенные аккуратными кучами на тротуарах.
Первый снегопад начался во вторник. К вечеру соцсети заполонили видеоролики с автомобилями, пытающимися проехать по обледенелым дорогам. Не легче было и пешеходам — 26 января и ночью 27 января в травматологии обратились 65 горожан с травмами, полученными на улице. И даже реагенты и пескосоляная смесь, об использовании которых гордо вещала пресс-служба мэрии, мало помогали.
В четверг, 28 января, город накрыла вторая стихия: к снегопаду добавился сильный ветер до 30 метров в секунду. Владивосток вновь сковали уже привычные пробки, о ликвидации последствий снегопада власти отчитываются до сих пор.
Однако главным ньюсмейкером во время непогоды оказался не Олег Гуменюк, а Олег Кожемяко. Губернатор публично распекал нерадивых дорожников, которые некачественно обработали дороги, инспектировал работы по очистке дорог глубокой ночью.
Представителям экспертного сообщества такое положение дел показалось странным: глава региона по какой-то причине выполняет сугубо хозяйственные функции, в ручном режиме занимаясь проблемами Владивостока, что является прямым функционалом мэра Олега Гуменюка.
Это уже не первый раз, когда правительство Приморья фактически берёт на себя работу мэрии Владивостока. И происходит это отнюдь не из желания краевых властей «порулить» городской администрацией.