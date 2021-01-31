«Люди боятся выходить на улицу»: жуткое происшествие в Приморье получило продолжение

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что свора крупных псов напала на женщину прямо у подъезда жилого дома на улице Краснознамённой в Уссурийске. Жуткое происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения. Всё могло бы закончиться трагически, если бы страшную картину не увидела девушка-водитель припаркованного неподалёку автомобиля. Не теряя ни секунды, она схватила щётку для чистки машины и отважно, в одиночку бросилась на стаю. Звери оставили женщину в покое и разбежались.