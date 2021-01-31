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Posted 31 января 2021, 07:53

Published 31 января 2021, 07:53

Modified 17 февраля, 19:07

Updated 17 февраля, 19:07

«Люди боятся выходить на улицу»: жуткое происшествие в Приморье получило продолжение

31 января 2021, 07:53
Пользователи социальных сетей сообщили новые подробности об агрессивной своре псов, пугающей жителей Уссурийска.

По информации подписчиков Instagram-паблика Марка Чернослива mark2_che, собаки, ранее напавшие на женщину во дворе жилого дома, также погрызли машины местных жителей и укусили ребёнка.

«Стая собак, что напала на женщину на улице Краснознамённая. Вчера укусили ребёнка на улице Кузнечная и вчера же разодрали трёх кошек. Люди боятся уже выходить на улицу. Звонили 112, но ничего не делают»;

«Эта же стая собак. Сегодня утром поцарапали и погрызли капот и крылья машины. Район 14 школы. Дети завтра в школу пойдут, а собаки окружили весь район», - пишут пользователи соцсетей.

Свои слова авторы сообщений подтвердили видео с места событий. На кадрах видно, как собаки действительно забрались на капот припаркованной машины. На другом видео в объектив попала несчастная кошка, по всей вероятности, пострадавшая после нападения псов. Официального подтверждения от правоохранительных органов о нападении собак на ребёнка пока не поступало.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что свора крупных псов напала на женщину прямо у подъезда жилого дома на улице Краснознамённой в Уссурийске. Жуткое происшествие попало в объектив камер видеонаблюдения. Всё могло бы закончиться трагически, если бы страшную картину не увидела девушка-водитель припаркованного неподалёку автомобиля. Не теряя ни секунды, она схватила щётку для чистки машины и отважно, в одиночку бросилась на стаю. Звери оставили женщину в покое и разбежались.

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