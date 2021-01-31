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Posted 31 января 2021, 09:08

Published 31 января 2021, 09:08

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Официально: во Владивостоке задержано около 100 участников несогласованного митинга

31 января 2021, 09:08
Во Владивостоке 31 января задержано порядка 100 человек. При этом в акции на льду Амурского залива участвовали около 150 приморцев.

Как корреспонденту издания рассказали в департаменте внутренней политики Приморского края, в несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока в воскресенье, 31 января, приняло участие более 50 человек. При этом сотрудникам МВД удалось предотвратить митинг.

Однако затем люди двинулись в сторону набережной Спортивной гавани. На несогласованную акцию на льду Амурского залива вышли около 150 человек, в том числе — просто зрители.

«Количество задержанных — около 100 человек», — уточнили в департаменте.

Примечательно, что у берега стояли сотрудники ОМОН, просившие граждан покинуть ледяную поверхность. Даже штаб Навального поддерживал призывы покинуть лёд.

Добавим, что стычек и провокаций сегодня не наблюдалось. Задержания проходили корректно.

#Новости#Общество#Владивосток
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