Официально: во Владивостоке задержано около 100 участников несогласованного митинга

Posted 31 января 2021, 09:08
Published 31 января 2021, 09:08
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Как корреспонденту издания рассказали в департаменте внутренней политики Приморского края, в несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока в воскресенье, 31 января, приняло участие более 50 человек. При этом сотрудникам МВД удалось предотвратить митинг.
Однако затем люди двинулись в сторону набережной Спортивной гавани. На несогласованную акцию на льду Амурского залива вышли около 150 человек, в том числе — просто зрители.
«Количество задержанных — около 100 человек», — уточнили в департаменте.
Примечательно, что у берега стояли сотрудники ОМОН, просившие граждан покинуть ледяную поверхность. Даже штаб Навального поддерживал призывы покинуть лёд.
Добавим, что стычек и провокаций сегодня не наблюдалось. Задержания проходили корректно.