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Posted 2 февраля 2021, 02:32

Published 2 февраля 2021, 02:32

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

«Требуют чрезмерно большие деньги»: псевдоэлектрики проникают в квартиры приморцев

«Требуют чрезмерно большие деньги»: псевдоэлектрики проникают в квартиры приморцев

2 февраля 2021, 02:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
По сообщению ПАО «Дальневосточная Энергетическая Компания», в Приморье мошенники представляются сотрудниками ПАО «ДЭК» и проникают в жилища граждан. Злоумышленники утверждают, что пришли с целью замены счетчиков. За свои «услуги» преступники требуют чрезмерно большие суммы денег.

В арсенале мошенников имеется целый ряд уловок, к которым они прибегают для попадания в квартиры приморцев. Так, жертве могут сказать, что истек срок поверки ИПУ. Кроме того, злоумышленники могут попытаться продать уникальное оборудование, защищающее от скачков напряжения. Если им удается заменить старое оборудование на свое, то жертву попросят заплатить значительно больше, чем новый счетчик стоит на самом деле.

«Энергетики обращают внимание граждан: сотрудники ПАО „ДЭК“ оказывают платные услуги по установке, замене и продаже электрооборудования только по предварительным заявкам, оплата взимается в офисах компании через кассу или платежные терминалы. Если клиент самостоятельно не подавал такой заявки, энергетики настоятельно рекомендуют гражданам прекратить общение с таким „продавцом“ и обратиться в полицию», — напоминает отдел информационной политики ПАО «ДЭК»

Напомним, в прошлом году «Восток-Медиа» писало о проникновении лжеэлектриков в квартиры граждан. Тогда сообщалось, что мошенники отвлекали внимание впустивших их граждан и воровали из жилищ ценные вещи.

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