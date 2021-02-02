«Требуют чрезмерно большие деньги»: псевдоэлектрики проникают в квартиры приморцев

В арсенале мошенников имеется целый ряд уловок, к которым они прибегают для попадания в квартиры приморцев. Так, жертве могут сказать, что истек срок поверки ИПУ. Кроме того, злоумышленники могут попытаться продать уникальное оборудование, защищающее от скачков напряжения. Если им удается заменить старое оборудование на свое, то жертву попросят заплатить значительно больше, чем новый счетчик стоит на самом деле.