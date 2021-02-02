Время первых: экологические меры приморских стивидоров дают результат

Posted 1 февраля 2021, 23:51
Published 1 февраля 2021, 23:51
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Участникам заседания напомнили, что в ближайшее время предлагается ввести новые требования к работе стивидоров. Так, на суд экспертов был представлен законопроект «Об экологически безопасной перевалке угля в морских портах». В случае, если документ получит одобрение, экологическая составляющая перегрузки угля и необходимость установки пылезащитного оборудования будут закреплены на законодательном уровне. Это позволить значительно снизить выброс загрязняющих веществ во время проведения работ.
Для Приморья данная инициатива особенно важна. Напомним, только на территории Находкинского городского округа действуют более 10 стивидорных компаний. Впрочем, выясняется, что некоторые из них давно применяют наилучшие доступные технологии (НДТ) на практике, и такая деятельность уже даёт ощутимые результаты.
«Проблема пыления при перегрузке угля на экспорт не так проста, как кажется некоторым экологам, – комментирует известный приморский журналист Андрей Калачинский. – Пока Европа отказывается от использования угля в энергетике, на него сохраняется спрос в Азии. И российские угольные компании спешат с поставками на этот рынок. Экспорт угля поддерживается на правительственном уровне, потому что это один из тех ресурсов страны, историческое время которого уходит, но можно и нужно успеть на нем заработать. Это дает работу экономике страны и доход государству.
Поэтому, как ни странно, в России правительство не спешит принимать ограничительные меры экологического толка, которые могли бы снизить оборот и экспорт угля. Пока государством выпущены только рекомендации по сокращению выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля. Эти рекомендации введены в «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям».
Стивидоры могут сами решать, следовать этим рекомендациям или нет.
И вот в январе, когда дуют самые сильные ветра, один из крупнейших стивидоров угля в Находке «Терминал Астафьева» пригласил к себе в порт экспертов одной из самых уважаемых и авторитетных в стране экологических организаций «Зеленый крест». Они своими глазами увидели, что делает предприятие для уменьшения пыления угля при перегрузке из вагонов и потом на суда. Здесь есть пыле-ветровое заграждение высотой 21 метр, снегогенераторы и водяные пушки применяются для подавления пыли. А еще есть уборка проездов с помощью вакуумной техники, введение в эксплуатацию закрытой конвейерной линии и т.д.
В итоге председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин и генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов подписали «Зеленую декларацию» в рамках реализации программы модернизации АО «Терминал Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Теперь обеспечен доступ независимых экспертов на производственную площадку порта для оценки того, как компания добивается результатов на отдельных этапах реализации программы защищенной перевалки угля», – говорит Андрей Калачинский.
Слова эксперта об успешной экологической работе предприятия подтверждает и профессор Инженерной школы ДВФУ Яна Блиновская. Более того, по словам учёного, проанализировав состояние морской среды в районе Находки, специалисты пришли к выводу, что можно говорить даже о положительной динамике в акватории.
«За трехлетний период нашего наблюдения мы увидели весьма интересную картину. Можно сказать, что позиции основных загрязнителей акватории, которые предписываются компании «Терминал Астафьева» и другим стивидорам, — это в корне неверно. Опираясь на наши результаты, я могу сказать, что воздействие со стороны компании на морскую среду минимальное. В настоящее время видна положительная динамика состояния акватории. Так, по результатам наблюдений отмечается увеличение плотности разновозрастного приморского гребешка», – утверждает профессор.
Отметим, что в числе участников заседания ТПП по оптимизации законодательного регулирования деятельности по перевалке угля в морских портах и внедрению НДТ принял участие и генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов. Он выступил с презентацией о внедрении НДТ в порту Астафьева, которая вызвала большой интерес.
«По сути, «Терминал Астафьева» – одно из немногих предприятий страны, которые принимают максимум мер для решения экологических проблем при перегрузке угля. Очевидно, что в ближайшее время правительство снова вернётся к вопросу законодательного регулирования мер и технологий в портах страны для снижения экологического ущерба. И приятно отметить, что приморская компания «Терминал Астафьева» одна из первых в стране уже приняла все необходимые меры для безопасной перегрузки угля», – считает Андрей Калачинский.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что после обсуждения в ТПП законопроект направят на рассмотрение в федеральные ведомства.