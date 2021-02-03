В Приморском крае за период пандемии выросло число самозанятых

Posted 3 февраля 2021, 05:41
Published 3 февраля 2021, 05:41
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Наиболее часто при регистрации в качестве самозанятых приморцы указывают такие виды деятельности как «репетитор», «парикмахер», «фотограф», «перевозка пассажиров», «перевозка грузов», «маникюр, «педикюр». Помогает в оформлении статуса самозанятости приложение «Мой налог», в котором представлено 13 категорий видов деятельности.
«Например, если самозанятый выбирает вид деятельности «Авто», тогда он может конкретизировать свое направление, выбрав одну или несколько подкатегорий: «автомойка», «автосервис», «автоэвакуация и буксировка», «водитель», «перевозка грузов» или «перевозка пассажиров». Если ни одна из них ему не подходит, то можно выбрать пункт «прочее», — объясняется на сайте правительства Приморского края.
Появившийся в 2020 году налоговый режим позволяет самозанятым гражданам официально оформить свою деятельность, платя при этом минимальный налог — от 4 до 6 процентов.
«Кроме того, немаловажным преимуществом является возможность воспользоваться мерами государственной поддержки наравне с другими субъектами МСП», — отмечается в пресс-релизе.
Напомним, в октябре прошлого года «Восток-Медиа» писало о наличии в крае порядка 4 000 самозанятых граждан.