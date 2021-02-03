«Вся жизнь пролетела перед глазами»: история с грузовиком рассердила приморца

«Большой красный грузовик не остановился на запрещающий сигнал светофора, и ещё нагло сигналил им. Вся жизнь пролетела перед глазами. Хочу сказать, что вы — бессовестный человек, не дай бог вам оказаться на их месте», — заявил автор в паблике «Анонимно. Уссурийск».