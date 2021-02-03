«Вся жизнь пролетела перед глазами»: история с грузовиком рассердила приморца

Posted 3 февраля 2021, 06:47
Published 3 февраля 2021, 06:47
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Большой красный грузовик не остановился на запрещающий сигнал светофора, и ещё нагло сигналил им. Вся жизнь пролетела перед глазами. Хочу сказать, что вы — бессовестный человек, не дай бог вам оказаться на их месте», — заявил автор в паблике «Анонимно. Уссурийск».
В свою очередь, в комментариях сделали различные предположения по поводу этой истории.
«Там на Сахарухе остановиться тяжело перед пешеходным, когда со стороны города едешь»;
«Скорее всего, он сигналил потому что остановиться не мог. Вы поймите, уважаемые пешеходы, что машина весит от нескольких тонн и даже на небольшом скользком участке при нажатии тормоза машина продолжает двигаться как на коньках. Прежде чем начать переходить дорогу, убедитесь, что машина остановилась»;
«Даже самую толстую (часть тела) проще остановить, чем автомобиль. Смотреть по сторонам надо, а то в шоке они. Однозначно, я на стороне водилы»;
«Нагло сигналил! Я не могу».
Ранее «Восток-Медиа» писало о недовольстве местных жителей новым светофором на пересечении улиц Бородинская и Русская из-за того, что утром на этом участке образовалась солидная пробка, хотя раньше таких проблем в этом месте не возникало.