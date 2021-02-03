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Posted 3 февраля 2021, 06:47

Published 3 февраля 2021, 06:47

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Вся жизнь пролетела перед глазами»: история с грузовиком рассердила приморца

«Вся жизнь пролетела перед глазами»: история с грузовиком рассердила приморца

3 февраля 2021, 06:47
Фото: тематическая иллюстрация. Медиахолдинг1Mi.
Житель Уссурийска рассказал о том, как его мама и тётя переходили пешеходный переход на одной из улиц города, как вдруг прямо на красный сигнал светофора поехал грузовик.

«Большой красный грузовик не остановился на запрещающий сигнал светофора, и ещё нагло сигналил им. Вся жизнь пролетела перед глазами. Хочу сказать, что вы — бессовестный человек, не дай бог вам оказаться на их месте», — заявил автор в паблике «Анонимно. Уссурийск».

В свою очередь, в комментариях сделали различные предположения по поводу этой истории.

«Там на Сахарухе остановиться тяжело перед пешеходным, когда со стороны города едешь»;

«Скорее всего, он сигналил потому что остановиться не мог. Вы поймите, уважаемые пешеходы, что машина весит от нескольких тонн и даже на небольшом скользком участке при нажатии тормоза машина продолжает двигаться как на коньках. Прежде чем начать переходить дорогу, убедитесь, что машина остановилась»;

«Даже самую толстую (часть тела) проще остановить, чем автомобиль. Смотреть по сторонам надо, а то в шоке они. Однозначно, я на стороне водилы»;

«Нагло сигналил! Я не могу».

Ранее «Восток-Медиа» писало о недовольстве местных жителей новым светофором на пересечении улиц Бородинская и Русская из-за того, что утром на этом участке образовалась солидная пробка, хотя раньше таких проблем в этом месте не возникало.

На жалобы горожан достаточно оперативно среагировала администрация города.

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#Новости#Общество#Уссурийск
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