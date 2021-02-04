«Может начаться снег»: синоптики рассказали о погоде в пятницу в Приморье

Posted 4 февраля 2021, 11:58
Published 4 февраля 2021, 11:58
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
По информации «Примпогоды», в ночь на пятницу погоду в регионе будет определять гребень антициклона. Осадки маловероятны. Однако синоптики обещают небольшое потепление: минимальная температура ночью повысится до -18…-25 °С, в горных районах до -33 °С, на южном побережье столбики термометров поднимутся до -11…-17 °С.
Днём в связи с приближением циклона с запада будет облачно, однако большую часть дня погода ожидается без осадков. Лишь вечером в западной половине Приморья местами может начаться небольшой снег. Станет ещё теплее, максимальная температура составит -3...-1 °С, на юге края столбики термометров и вовсе поднимутся до +2 °С.
Во Владивостоке 5 февраля будет преимущественно без осадков. Ветер северный, с утра юго-восточный слабый до умеренного. Ожидается, что ночь будет теплее предыдущей на 1-2 градуса, а днём температура воздуха может достичь -4…-7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на первых февральских выходных в Приморье ожидаются перепады температуры. Если в субботу температура несколько повысится, то уже в воскресенье край накроет антициклон, который принесет с собой морозы.