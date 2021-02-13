Мокрый снег, ветер до 23 м/с: власти Владивостока обратились к горожанам

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ГИБДД Владивостока также призвало жителей города быть предельно внимательными за рулём во время непогоды. В Госавтоинспекции предупредили, что во время обильного снегопада велика вероятность образования снежных накатов и гололедицы. В этих условиях особенно важными становятся соблюдение скоростного режима и взаимная вежливость на дорогах.