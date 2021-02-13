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Posted 13 февраля 2021, 15:13

Published 13 февраля 2021, 15:13

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Мокрый снег, ветер до 23 м/с: власти Владивостока обратились к горожанам

13 февраля 2021, 15:13
Новый мощный снегопад обрушится на Владивосток в воскресенье, 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, по прогнозам синоптиков, стихия накроет дальневосточную столицу вечером: в это время во Владивостоке начнётся мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным ветром от 18 до 23 метров в секунду. Возможно налипание снега на проводах и деревьях. Предположительно на этот раз количество осадков составит около пяти миллиметров.

Городские власти заявили, что готовятся к предстоящей непогоде. Так, в мэрии сообщили, что дорожные службы будут круглосуточно убирать последствия удара стихии.

Кроме того, власти Владивостока обратились к горожанам. Жителей и гостей приморской столицы просят быть особенно бдительными и аккуратными во время непогоды. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам – не спешить и внимательно смотреть под ноги.

Также в мэрии сообщили, что в связи с непогодой во Владивостоке будет ограничено движение большегрузов.

Ожидается, что снегопад в дальневосточной столице завершится днём в понедельник, 15 февраля.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что ГИБДД Владивостока также призвало жителей города быть предельно внимательными за рулём во время непогоды. В Госавтоинспекции предупредили, что во время обильного снегопада велика вероятность образования снежных накатов и гололедицы. В этих условиях особенно важными становятся соблюдение скоростного режима и взаимная вежливость на дорогах.

#Новости#Общество
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