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Posted 15 февраля 2021, 00:57

Published 15 февраля 2021, 00:57

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Сейчас все стоит»: ударивший по Владивостоку снегопад вызвал дорожный коллапс

«Сейчас все стоит»: ударивший по Владивостоку снегопад вызвал дорожный коллапс

15 февраля 2021, 00:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пробки
Сегодня, 15 февраля, Владивосток с утра сковали сильные пробки. Сложные погодные условия привели к образованию заторов на целом ряде улиц, в разных точках города зафиксированы ДТП.

Тяжелая дорожная обстановка сохраняется на ул. Героев-Тихоокеанцев, на ул. Олега Кошевого и на Золотом мосту в направлении транспортной развязки у Фуникулера. В обратную сторону движение по этим улицам свободное. Типично напряженная ситуация сложилась в центре Владивостока. Сообщается о пробках на ул. Алеутской, на ул. Пологой и на Океанском проспекте. Также затор сформировался на ул. Нерчинской.

Непросто проехать будет по ул. Волгоградской, по ул. Героев Варяга и по ул. Хуторской.

Четыре улицы этим утром находятся вне конкуренции — самыми длинными пробками могут похвастаться пр-кт 100-летия Владивостока, ул. Луговая, ул Коммунаров и ул. Нейбута.

Затор на ул. Луговая тянется от остановки Баляева до площади Луговая. По ул. Нейбута проехать сложно от остановки Панфилова до остановки Зеленый угол. На ул. Коммунаров тяжелая обстановка от пересечения с Катерной до остановки Фрегат. Наконец, на пр-кте 100-летия Владивостока сформировались традиционная пробка в направлении центра города.

В редакцию «Восток-Медиа» поступила информация об авариях, которые могли частично повлиять на дорожную обстановку на пр-кте 100-летия Владивостока.

Так, в районе остановки Молодежная столкнулись три машины, образовав на дороге препятствие, которое другие водители вынуждены объезжать.

При этом в начале пр-кта 100-летия Владивостока произошло еще одно ДТП, сильно затруднившее дорожное движение. В районе ЖК «Академический» легковой автомобиль врезался в грузовик, перегородив дорогу.

«Сейчас все стоит», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

На 10:30 в столице Приморья сохраняются пробки 6-7 баллов. Ранее «Восток-Медиа» передавало предупреждение главы Примгидромета Бориса Кубая о грядущем 15–17 февраля циклоне. Главный синоптик края сообщил тогда о снегопадах и резком ветре в начале текущей недели.

#Новости#Общество#Владивосток#Пробки
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