«Сейчас все стоит»: ударивший по Владивостоку снегопад вызвал дорожный коллапс

Posted 15 февраля 2021, 00:57
Published 15 февраля 2021, 00:57
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Тяжелая дорожная обстановка сохраняется на ул. Героев-Тихоокеанцев, на ул. Олега Кошевого и на Золотом мосту в направлении транспортной развязки у Фуникулера. В обратную сторону движение по этим улицам свободное. Типично напряженная ситуация сложилась в центре Владивостока. Сообщается о пробках на ул. Алеутской, на ул. Пологой и на Океанском проспекте. Также затор сформировался на ул. Нерчинской.
Непросто проехать будет по ул. Волгоградской, по ул. Героев Варяга и по ул. Хуторской.
Четыре улицы этим утром находятся вне конкуренции — самыми длинными пробками могут похвастаться пр-кт 100-летия Владивостока, ул. Луговая, ул Коммунаров и ул. Нейбута.
Затор на ул. Луговая тянется от остановки Баляева до площади Луговая. По ул. Нейбута проехать сложно от остановки Панфилова до остановки Зеленый угол. На ул. Коммунаров тяжелая обстановка от пересечения с Катерной до остановки Фрегат. Наконец, на пр-кте 100-летия Владивостока сформировались традиционная пробка в направлении центра города.
В редакцию «Восток-Медиа» поступила информация об авариях, которые могли частично повлиять на дорожную обстановку на пр-кте 100-летия Владивостока.
Так, в районе остановки Молодежная столкнулись три машины, образовав на дороге препятствие, которое другие водители вынуждены объезжать.
При этом в начале пр-кта 100-летия Владивостока произошло еще одно ДТП, сильно затруднившее дорожное движение. В районе ЖК «Академический» легковой автомобиль врезался в грузовик, перегородив дорогу.
«Сейчас все стоит», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.
На 10:30 в столице Приморья сохраняются пробки 6-7 баллов. Ранее «Восток-Медиа» передавало предупреждение главы Примгидромета Бориса Кубая о грядущем 15–17 февраля циклоне. Главный синоптик края сообщил тогда о снегопадах и резком ветре в начале текущей недели.