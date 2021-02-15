«Сейчас все стоит»: ударивший по Владивостоку снегопад вызвал дорожный коллапс

Тяжелая дорожная обстановка сохраняется на ул. Героев-Тихоокеанцев, на ул. Олега Кошевого и на Золотом мосту в направлении транспортной развязки у Фуникулера. В обратную сторону движение по этим улицам свободное. Типично напряженная ситуация сложилась в центре Владивостока. Сообщается о пробках на ул. Алеутской, на ул. Пологой и на Океанском проспекте. Также затор сформировался на ул. Нерчинской.