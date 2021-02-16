vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля 2021, 10:56

Published 16 февраля 2021, 10:56

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

«Здоровенные жуть»: напуганные жители Владивостока просят о помощи

16 февраля 2021, 10:56
Свора крупных псов пугает жителей Второй Речки во Владивостоке.

Так, во вторник, 16 февраля, на странице Instagram-паблика vtoryak.vdk было размещено сообщение местной жительницы с просьбой о помощи. По словам женщины, собаки заходят даже на территорию детского сада, держа в страхе мам и малышей.

«Не знаем, куда обратиться, может, вы поможете нам. У нас по адресу Бородинская, 45 бегает большая свора собак, напротив нашего дома находится детский садик. Они по утрам бегают по территории детского садика», - рассказала подписчица.

В подтверждение своих слов женщина прислала снимок с места событий, на котором были запечатлены несколько довольно больших собак.

Пользователи соцсетей тут же отреагировали на случившееся. Мнения разделились: одни приморцы жалели животных, другие же сочувствовали людям, которые оказались невольными заложниками такого опасного соседства.

Вместе с тем, несколько подписчиков подтвердили слова автора поста.

«Постоянно бегают, за речкой они живут»;

«Я их так часто вижу, здоровенные жуть», - написали жители Владивостока в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что безнадзорные псы пугали жителей Уссурийска.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика