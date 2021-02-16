«Здоровенные жуть»: напуганные жители Владивостока просят о помощи

Posted 16 февраля 2021, 10:56
Published 16 февраля 2021, 10:56
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Так, во вторник, 16 февраля, на странице Instagram-паблика vtoryak.vdk было размещено сообщение местной жительницы с просьбой о помощи. По словам женщины, собаки заходят даже на территорию детского сада, держа в страхе мам и малышей.
«Не знаем, куда обратиться, может, вы поможете нам. У нас по адресу Бородинская, 45 бегает большая свора собак, напротив нашего дома находится детский садик. Они по утрам бегают по территории детского садика», - рассказала подписчица.
В подтверждение своих слов женщина прислала снимок с места событий, на котором были запечатлены несколько довольно больших собак.
Пользователи соцсетей тут же отреагировали на случившееся. Мнения разделились: одни приморцы жалели животных, другие же сочувствовали людям, которые оказались невольными заложниками такого опасного соседства.
Вместе с тем, несколько подписчиков подтвердили слова автора поста.
«Постоянно бегают, за речкой они живут»;
«Я их так часто вижу, здоровенные жуть», - написали жители Владивостока в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что безнадзорные псы пугали жителей Уссурийска.