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Posted 19 февраля 2021, 10:45

Published 19 февраля 2021, 10:45

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

«Ишачье-крузачий» способ парковки освоил водитель элитного авто в Приморье

19 февраля 2021, 10:45
Жители Приморья обсуждают в социальных сетях поступок водителя автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200. Мужчина припарковался во дворе многоэтажного дома, поставив машину прямо напротив лестницы и тем самым почти полностью перегородив проход пешеходам.

Местные жители были возмущены случившимся. Очевидцы сделали фото с места событий и отправили их в социальные сети, при этом не стесняясь в выражениях. Снимки были опубликованы в Instagram-пабликах dpscontrol и dpskontrol125rus.

«Элитное ведро, которое перегородило спуск с лестницы с верхних домов. Пришлось наблюдать, как бабушка лет 70-80 перебиралась через этот сугроб. И спустя какое-то время – женщина с ребёнком на руках. Прошу заметить: двор был полупустой, парковочных мест много. Кто тебе права дал, чудак?» - возмутился автор поста.

Подписчики пабликов горячо поддержали очевидца.

«Права выдали... Надо было бы в довесок совести и понимания выдать...»;

«Как вообще так машину поставить можно? Какой-то прям человеконенавистник»;

«Денег много, ума нет»;

«Когда оставляешь машину, посмотри, не по-ишачьи ли ты её бросил»;

«Не по-ишачьи, а по-крузачьи припарковался»;

«Ну, это ж КРУТАН КРУТАНСКИ, а вы про "ишака"», - реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель улицы Шилкинской во Владивостоке пожаловался на своего соседа, который припарковал своё авто прямо на тротуаре возле дома.

#Новости#Общество
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