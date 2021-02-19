«Ишачье-крузачий» способ парковки освоил водитель элитного авто в Приморье

Posted 19 февраля 2021, 10:45
Published 19 февраля 2021, 10:45
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Местные жители были возмущены случившимся. Очевидцы сделали фото с места событий и отправили их в социальные сети, при этом не стесняясь в выражениях. Снимки были опубликованы в Instagram-пабликах dpscontrol и dpskontrol125rus.
«Элитное ведро, которое перегородило спуск с лестницы с верхних домов. Пришлось наблюдать, как бабушка лет 70-80 перебиралась через этот сугроб. И спустя какое-то время – женщина с ребёнком на руках. Прошу заметить: двор был полупустой, парковочных мест много. Кто тебе права дал, чудак?» - возмутился автор поста.
Подписчики пабликов горячо поддержали очевидца.
«Права выдали... Надо было бы в довесок совести и понимания выдать...»;
«Как вообще так машину поставить можно? Какой-то прям человеконенавистник»;
«Денег много, ума нет»;
«Когда оставляешь машину, посмотри, не по-ишачьи ли ты её бросил»;
«Не по-ишачьи, а по-крузачьи припарковался»;
«Ну, это ж КРУТАН КРУТАНСКИ, а вы про "ишака"», - реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что житель улицы Шилкинской во Владивостоке пожаловался на своего соседа, который припарковал своё авто прямо на тротуаре возле дома.