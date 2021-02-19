«Ишачье-крузачий» способ парковки освоил водитель элитного авто в Приморье

«Элитное ведро, которое перегородило спуск с лестницы с верхних домов. Пришлось наблюдать, как бабушка лет 70-80 перебиралась через этот сугроб. И спустя какое-то время – женщина с ребёнком на руках. Прошу заметить: двор был полупустой, парковочных мест много. Кто тебе права дал, чудак?» - возмутился автор поста.