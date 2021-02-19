«Очень страшно»: мощный пожар вспыхнул в Приморье

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Артёме на улице Гоголя загорелся одноэтажный дом. Также пламя охватило два припаркованных рядом автомобиля. Через полтора часа пожарным удалось локализовать возгорание, а через пять часов тушения спасатели справились с пожаром полностью. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.