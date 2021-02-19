«Очень страшно»: мощный пожар вспыхнул в Приморье

Posted 19 февраля 2021, 14:56
Published 19 февраля 2021, 14:56
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Видео с места событий было опубликовано в Instagram-паблике artem.news.plus. Сообщается, что племенем было объято здание по адресу улица Первая Рабочая, 39.
По словам очевидцев, огонь охватил заброшенный старый дом, в котором много лет назад располагалась поликлиника. Также сообщается, что на место случившегося прибыли пожарные расчёты. В настоящее время причины возгорания и подробности происшествия выясняются.
В комментариях к видео пользователи социальных сетей отметили, что пожар был очень сильным.
«Живу рядом и видела всё это. Очень страшно»;
«Уже два часа горит, смотрю с балкона. Дерево хорошо горит, жуткое зрелище», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Артёме на улице Гоголя загорелся одноэтажный дом. Также пламя охватило два припаркованных рядом автомобиля. Через полтора часа пожарным удалось локализовать возгорание, а через пять часов тушения спасатели справились с пожаром полностью. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.