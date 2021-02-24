Работает ФСБ: подробности о крупных таможенных взятках в Приморье

Posted 24 февраля 2021, 09:46
Published 24 февраля 2021, 09:46
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, первый случай произошёл в ноябре прошлого года в порту Владивостока. По версии сотрудников оперативного отдела СПК ДВТУ, инспектор таможенного поста получил от предпринимателя взятку в сумме 300 тысяч рублей. В обмен на эти деньги инспектор должен был обеспечить беспрепятственное прохождение автомобилей через таможенный контроль.
Второй случай был выявлен в Находке в декабре 2020 года. Здесь один из сотрудников государственного органа подозревается в том, что, вступив в сговор с директором коммерческого предприятия, он помог данной организации победить на аукционе и заключить госконтракт на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию помещений зданий, инженерных сетей и оборудования Находкинской таможни. За это, по версии следствия, мужчина получил 100 тысяч рублей. В настоящее время проверяется причастность таможенника к совершению других похожих преступлений.
По данным случаям Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР возбудил два уголовных дела: по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).
В настоящее время сотрудникам таможни уже предъявлены обвинения, решением суда они помещены под домашний арест. Ведётся следствие.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье бывший высокопоставленный сотрудник таможни на 10 лет отправится в колонию строгого режима за получение взятки в сумме 6,6 млн рублей.