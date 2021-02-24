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Posted 24 февраля 2021, 09:46

Published 24 февраля 2021, 09:46

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Работает ФСБ: подробности о крупных таможенных взятках в Приморье

24 февраля 2021, 09:46
Сюжет
Происшествие
Сразу два сотрудника таможни в Приморье подозреваются в получении взятки, причём в крупном и значительном размере. Оба случая выявили служба по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления (СПК ДВТУ) и УФСБ России по Приморскому краю.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, первый случай произошёл в ноябре прошлого года в порту Владивостока. По версии сотрудников оперативного отдела СПК ДВТУ, инспектор таможенного поста получил от предпринимателя взятку в сумме 300 тысяч рублей. В обмен на эти деньги инспектор должен был обеспечить беспрепятственное прохождение автомобилей через таможенный контроль.

Второй случай был выявлен в Находке в декабре 2020 года. Здесь один из сотрудников государственного органа подозревается в том, что, вступив в сговор с директором коммерческого предприятия, он помог данной организации победить на аукционе и заключить госконтракт на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию помещений зданий, инженерных сетей и оборудования Находкинской таможни. За это, по версии следствия, мужчина получил 100 тысяч рублей. В настоящее время проверяется причастность таможенника к совершению других похожих преступлений.

По данным случаям Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР возбудил два уголовных дела: по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

В настоящее время сотрудникам таможни уже предъявлены обвинения, решением суда они помещены под домашний арест. Ведётся следствие.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье бывший высокопоставленный сотрудник таможни на 10 лет отправится в колонию строгого режима за получение взятки в сумме 6,6 млн рублей.

#Новости#Происшествие
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