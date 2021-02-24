Работает ФСБ: подробности о крупных таможенных взятках в Приморье

Второй случай был выявлен в Находке в декабре 2020 года. Здесь один из сотрудников государственного органа подозревается в том, что, вступив в сговор с директором коммерческого предприятия, он помог данной организации победить на аукционе и заключить госконтракт на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию помещений зданий, инженерных сетей и оборудования Находкинской таможни. За это, по версии следствия, мужчина получил 100 тысяч рублей. В настоящее время проверяется причастность таможенника к совершению других похожих преступлений.