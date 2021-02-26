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Posted 26 февраля 2021, 12:02

Published 26 февраля 2021, 12:02

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Эта служба и терниста, и сложна: в Кремле оценили возвращение дипломатов на дрезине

26 февраля 2021, 12:02
Дипломатическая служба терниста и сложна. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с покидавшими КНДР на дрезине дипломатами РФ.

«Дипломатическая служба очень терниста, очень сложна, это она кажется такой симпатичной и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба», — цитируют Дмитрия Пескова «Известия».

Также случившееся прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Lenta.ru. В интервью изданию «Подъём» она сообщила, что на ситуацию напрямую повлияла пандемия COVID-19, из-за которой пассажирское сообщение с Пхеньяном было закрыто. Вопрос о том, почему дипломатических работников не обеспечили транспортом, нужно адресовать северокорейской стороне – добавила Мария Захарова.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что из-за закрытия границ сотрудникам посольства РФ вместе с семьями и багажом пришлось возвращаться из КНДР на поезде, на автобусе, а затем пешком вдоль железной дороги, толкая по рельсам гружённую вещами дрезину. На пограничной станции «Хасан» дрезину на человеческой тяге встретили сотрудники владивостокского представительства Министерства иностранных дел. Кроме этого, дипломатов ждал выделенный краевыми властями автобус, который довез их до международного аэропорта Владивосток.

Интересно, что, по данным РИА Новости, дрезину, на которой пересекали границу с КНДР российские дипломаты, построили специально, чтобы перебираться по мосту Дружбы через реку Туманную. Как рассказал корреспонденту информагентства представитель компании-производителя, данную спецтележку использовали уже не впервые. Так, ранее на предприятии заболел сотрудник, и его экстренно переправили через мост на этой дрезине.

#Новости#Россия#В мире#Власть
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