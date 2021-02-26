Эта служба и терниста, и сложна: в Кремле оценили возвращение дипломатов на дрезине

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что из-за закрытия границ сотрудникам посольства РФ вместе с семьями и багажом пришлось возвращаться из КНДР на поезде, на автобусе, а затем пешком вдоль железной дороги, толкая по рельсам гружённую вещами дрезину. На пограничной станции «Хасан» дрезину на человеческой тяге встретили сотрудники владивостокского представительства Министерства иностранных дел. Кроме этого, дипломатов ждал выделенный краевыми властями автобус, который довез их до международного аэропорта Владивосток.