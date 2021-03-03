Эксперт: «Ситуация с пожаром во „Фрегате“ вполне закономерна»

Posted 3 марта 2021, 02:50
Published 3 марта 2021, 02:50
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
«Ситуация с пожаром во „Фрегате“ вполне закономерна, — сказала Ольга Леонова. — Особенно в связи с тем, что в домах, где 12 и более этажей, происходят системные нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания — в части содержания путей эвакуации и обслуживании пожарной автоматики».
По словам Ольги Викторовны, после сдачи дома в эксплуатацию ответственность за пожарную безопасность несет управляющая компания или ТСЖ. В тех вопросах, которые касаются эксплуатации общественных мест — мест общего пользования, пожарной автоматики, содержания путей эвакуации.
«Подчеркну: на сегодняшний день у нас все застройщики и подрядчики относятся к требованиям пожарной безопасности очень ответственно. Все технические решения проверяются на нескольких этапах — от проектной документации, которая проходит экспертизу, до строительства, за процессом которого наблюдает строительный надзор. И по окончании строительства проводится комплексная проверка, при которой большое внимание уделяется пожарной безопасности», — сказала Ольга Леонова.
По ее словам, все нарушения противопожарной безопасности, которые выявляются в жилых зданиях, на 99 процентов связаны уже с процессом эксплуатации здания.
«Какие именно нарушения были во «Фрегате» и были ли, я пока точно сказать не могу, — отметила эксперт. — Еще не проведена экспертиза, не прошли проверки… Судить я могу только по материалам СМИ, в которых звучат такие формулировки, как «задымление коридора», «невозможность безопасной эвакуации по лестницам»…
По мнению Ольги Викторовны, сейчас необходимо получить ответы на следующие вопросы: работала ли система дымоудаления (почему произошло задымление коридора на этаже); была ли застеклена воздушная зона на переходе с этажа в лестничную клетку (поэтому произошло задымление верхнего этажа); почему не поступила вода в систему противопожарного водопровода (не обеспечен расход? Пиковая нагрузка на сети? Не работали насосы? Не дошел сигнал на запуск насосов?). И только тогда нужно делать выводы.
Что же касается вопроса о том, что к месту происшествия не смогли проехать пожарные машины из-за запаркованности прилегающей территории, то здесь Ольга Леонова отмечает следующее: «Спрос рождает предложение. Никто никого не заставляет покупать квартиры в таких домах. Это исключительно ваш выбор. Но как показывает практика, всегда найдется тот, кто готов припарковать свою машину прям в подъезде. Была бы возможность.
И согласно теории разбитых окон, каждый из нас, кто парковал свою машину на пожарном проезде, принял участие в формировании убежденности в допустимости и безнаказанности за нарушение.
Можно сколько угодно говорить о необходимости запрета на строительство высоток, но дело не в высоте дома, а в его эксплуатации. И в отношении жильцов к собственной безопасности».