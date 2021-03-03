Эксперт: «Ситуация с пожаром во „Фрегате“ вполне закономерна»

По мнению Ольги Викторовны, сейчас необходимо получить ответы на следующие вопросы: работала ли система дымоудаления (почему произошло задымление коридора на этаже); была ли застеклена воздушная зона на переходе с этажа в лестничную клетку (поэтому произошло задымление верхнего этажа); почему не поступила вода в систему противопожарного водопровода (не обеспечен расход? Пиковая нагрузка на сети? Не работали насосы? Не дошел сигнал на запуск насосов?). И только тогда нужно делать выводы.