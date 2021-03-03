Водитель в Приморье сбил 9-летнего ребёнка и сбежал с места аварии

Posted 3 марта 2021, 02:37
Published 3 марта 2021, 02:37
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Наехавший на мальчика автомобиль двигался по улице Горького в сторону улицы Плеханова. Юный горожанин в момент аварии переходил дорогу по пешеходному переходу. По итогам столкновения ребенок отделался ушибами и ссадинами, врачи назначили школьнику лечение на дому.
По факту аварии с несовершеннолетним полицейские проводят проверку, располагающих какой-то информацией граждан просят обратиться в правоохранительные органы.
«Полиция просит граждан, обладающих информацией о происшествии, имеющих запись видеорегистратора, обратиться в дежурную часть ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 152 или по телефону 8 (4234) 26 96 59», — выступили с просьбой в уссурийской полиции.
Тогда пострадал 12-летний мальчик, получивший по голове удар ковшом погрузчика. Водитель техники покинул место инцидента, однако оперативная работа правоохранителей позволила установить его личность и заставить мужчину отвечать за содеянное.