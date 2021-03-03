Водитель в Приморье сбил 9-летнего ребёнка и сбежал с места аварии

«Полиция просит граждан, обладающих информацией о происшествии, имеющих запись видеорегистратора, обратиться в дежурную часть ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 152 или по телефону 8 (4234) 26 96 59», — выступили с просьбой в уссурийской полиции.