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Posted 7 марта 2021, 05:15

Published 7 марта 2021, 05:15

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Заражаемость падает: озвучена актуальная статистика по коронавирусу в Приморье

Заражаемость падает: озвучена актуальная статистика по коронавирусу в Приморье

7 марта 2021, 05:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В регионе за последние 24 часа COVID-19 заразились 75 человек. Еще столько же граждан смогли в течение суток побороть болезнь. Об этом сообщают в краевом оперативном штабе по борьбе с вирусом.

С учетом последних заболевших всего в крае за время пандемии коронавирус подхватили 40 927 граждан. Выздоровели за это же время 36 135 человек. Медики края провели 862 957 тестов для обнаружения в организмах приморцев COVID-19.

Вместе с 2 умершими за прошедшие сутки гражданами на 7 марта от коронавируса в крае скончались 643 человека.

В понедельник, 1 марта суточная заболеваемость в регионе составляла 84 человека, о чем писало тогда «Восток-Медиа». Напомним, что на территории Приморского края с 18 января идет массовая вакцинация граждан от коронавируса.

Также агентство сообщало о необходимости носить маски даже после получения прививки. По словам краевого министра здравоохранения Анастасии Худченко, уже привитый гражданин все еще может выступать переносчиком коронавируса, хотя и не сляжет с COVID-19 в больницу сам.

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#Новости#Общество#COVID-19
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