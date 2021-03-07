Заражаемость падает: озвучена актуальная статистика по коронавирусу в Приморье

Posted 7 марта 2021, 05:15
Published 7 марта 2021, 05:15
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
С учетом последних заболевших всего в крае за время пандемии коронавирус подхватили 40 927 граждан. Выздоровели за это же время 36 135 человек. Медики края провели 862 957 тестов для обнаружения в организмах приморцев COVID-19.
Вместе с 2 умершими за прошедшие сутки гражданами на 7 марта от коронавируса в крае скончались 643 человека.
В понедельник, 1 марта суточная заболеваемость в регионе составляла 84 человека, о чем писало тогда «Восток-Медиа». Напомним, что на территории Приморского края с 18 января идет массовая вакцинация граждан от коронавируса.
Также агентство сообщало о необходимости носить маски даже после получения прививки. По словам краевого министра здравоохранения Анастасии Худченко, уже привитый гражданин все еще может выступать переносчиком коронавируса, хотя и не сляжет с COVID-19 в больницу сам.