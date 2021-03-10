Мишустин изменил правила: россияне смогут раньше выйти на пенсию

Ранее «Восток-Медиа» публиковало результаты исследования на тему желаемой россиянами пенсии. В среднем по стране показатель составил чуть более 45 тысяч рублей, при этом жители Москвы и Петербурга хотят пенсию ощутимо большую, чем население остальных городов России.