Мишустин изменил правила: россияне смогут раньше выйти на пенсию

Posted 10 марта 2021, 05:15
Published 10 марта 2021, 05:15
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Прохождение курсов повышения профессиональной квалификации и другие похожие мероприятия будут засчитываться как стаж работы при выполнении определённых условий.
Во время получения дополнительного образования работник должен продолжать числиться на своём обычном месте работы, ему должны выплачивать заработную плату и делать отчисления в Пенсионный фонд РФ.
Нововведение распространяется на те профессии, где предусмотрен ранний выход на пенсию.
«До этого в стаж засчитывалось только сам период работы, отпуска, больничного, беременности и ухода за ребенком», — напоминают «Новые Известия».
Ранее «Восток-Медиа» публиковало результаты исследования на тему желаемой россиянами пенсии. В среднем по стране показатель составил чуть более 45 тысяч рублей, при этом жители Москвы и Петербурга хотят пенсию ощутимо большую, чем население остальных городов России.
В Приморском крае действуют особые меры поддержки пенсионеров — пожилые граждане могут рассчитывать на особые социальные выплаты несколько раз в год, о чем писало «Восток-Медиа».