«Бэби сегодня в театре»: как культурно провести выходные и взрослым, и годовасикам

Театр молодежи приглашает взрослых романтично обронить слезу на «Алых парусах» (16+) в воскресенье, школьников и подростков в субботу — посочувствовать Герде в ее непростых поисках Кая («Снежную королеву» (12+), кстати, в этом сезоне дают в последний раз, потом уж только зимой). Ну, а совсем малышей — детвору лет эдак полутора и старше — в воскресенье же приглашают в «СонЛандию» (6+), спектакль в жанре бэби-театра.