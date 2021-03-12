«Бэби сегодня в театре»: как культурно провести выходные и взрослым, и годовасикам

Posted 12 марта 2021, 03:38
Published 12 марта 2021, 03:38
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Приморский академический театр имени Горького в субботу и воскресенье приглашает на «Мастера и Маргариту» (16+) — спектакль яркий, костюмный, динамичный, страстный… Словом, это действительно стоит один раз увидеть, чем сто раз о нем прочитать.
Впервые в нынешнем сезоне Приморская сцена Мариинского театра дает «Лебединое озеро» (12+)! Вечер субботы может подарить вам незабываемые эмоции, ведь в главных партиях – Сергей Уманец и Анна Самострелова. Ну, а в воскресенье любителей оперы ждет не менее дивная классика, только на этот раз оперная — «Евгений Онегин» (12+).
Театр молодежи приглашает взрослых романтично обронить слезу на «Алых парусах» (16+) в воскресенье, школьников и подростков в субботу — посочувствовать Герде в ее непростых поисках Кая («Снежную королеву» (12+), кстати, в этом сезоне дают в последний раз, потом уж только зимой). Ну, а совсем малышей — детвору лет эдак полутора и старше — в воскресенье же приглашают в «СонЛандию» (6+), спектакль в жанре бэби-театра.
В том же жанре создан и спектакль Приморского краевого театра кукол «Лес чудес» (6+), в котором малыши вместе с мамами могут принять участие в происходящем. Если не поленятся проснуться с утра пораньше в субботу.
Приморская краевая филармония готова очаровать слушателей мелодиями весны: 14 марта в малом зале вас ждет эстрадная программа «Весенний mix» (6+).
В зале-сейфе Приморской картинной галереи завершает работу выставка камнерезной анималистики «Немного Фаберже» (6+), если не постараетесь и не посетите ее на этих выходных, придется потом ехать в Екатеринбург, чтобы взглянуть на эти уникальные миниатюры из камня.
Музей города готов со всеми поделиться прекрасными акварелями Павла Куянцева (6+), а в музей современного искусства «Артэтаж» стоит завернуть, если вы хотите узнать, какими видят себя художники в зеркале. Да-да, здесь работает выставка автопортретов (12+).