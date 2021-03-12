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Posted 12 марта 2021, 03:38

Published 12 марта 2021, 03:38

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Бэби сегодня в театре»: как культурно провести выходные и взрослым, и годовасикам

12 марта 2021, 03:38
Сюжет
Спектакль
Весна ворвалась в город. Стремительно тают сугробы, высохли тротуары — словом, погода буквально намекает, что на грядущих выходных неплохо бы выбраться в центр и культурно отдохнуть. Предлагаем вам выбор культурных мероприятий от «Восток-Медиа». Не настаиваем, но советуем…

Приморский академический театр имени Горького в субботу и воскресенье приглашает на «Мастера и Маргариту» (16+) — спектакль яркий, костюмный, динамичный, страстный… Словом, это действительно стоит один раз увидеть, чем сто раз о нем прочитать.

Впервые в нынешнем сезоне Приморская сцена Мариинского театра дает «Лебединое озеро» (12+)! Вечер субботы может подарить вам незабываемые эмоции, ведь в главных партиях – Сергей Уманец и Анна Самострелова. Ну, а в воскресенье любителей оперы ждет не менее дивная классика, только на этот раз оперная — «Евгений Онегин» (12+).

Театр молодежи приглашает взрослых романтично обронить слезу на «Алых парусах» (16+) в воскресенье, школьников и подростков в субботу — посочувствовать Герде в ее непростых поисках Кая («Снежную королеву» (12+), кстати, в этом сезоне дают в последний раз, потом уж только зимой). Ну, а совсем малышей — детвору лет эдак полутора и старше — в воскресенье же приглашают в «СонЛандию» (6+), спектакль в жанре бэби-театра.

В том же жанре создан и спектакль Приморского краевого театра кукол «Лес чудес» (6+), в котором малыши вместе с мамами могут принять участие в происходящем. Если не поленятся проснуться с утра пораньше в субботу.

Приморская краевая филармония готова очаровать слушателей мелодиями весны: 14 марта в малом зале вас ждет эстрадная программа «Весенний mix» (6+).

В зале-сейфе Приморской картинной галереи завершает работу выставка камнерезной анималистики «Немного Фаберже» (6+), если не постараетесь и не посетите ее на этих выходных, придется потом ехать в Екатеринбург, чтобы взглянуть на эти уникальные миниатюры из камня.

Музей города готов со всеми поделиться прекрасными акварелями Павла Куянцева (6+), а в музей современного искусства «Артэтаж» стоит завернуть, если вы хотите узнать, какими видят себя художники в зеркале. Да-да, здесь работает выставка автопортретов (12+).

#Новости#Культура#Спектакль#Выставки
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