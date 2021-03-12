В резонансном деле по взрыву в жилом доме в Приморье поставлена точка

Трагедия произошла в октябре 2019 года. Владелица одной из квартир в посёлке Новонежино по адресу Авиаторов, 23 на несколько дней уехала в Большой Камень. При этом, уточнили в ведомстве, она знала о неисправности водонагревателя, установленного в её ванной комнате. Во время отсутствия хозяйки квартиры устройство взорвалось, оказались сильно повреждены другие квартиры, уничтожено имущество 18 человек, а соседка уехавшей женщины в результате взрыва скончалась.