В резонансном деле по взрыву в жилом доме в Приморье поставлена точка

Posted 12 марта 2021, 03:31
Published 12 марта 2021, 03:31
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Трагедия произошла в октябре 2019 года. Владелица одной из квартир в посёлке Новонежино по адресу Авиаторов, 23 на несколько дней уехала в Большой Камень. При этом, уточнили в ведомстве, она знала о неисправности водонагревателя, установленного в её ванной комнате. Во время отсутствия хозяйки квартиры устройство взорвалось, оказались сильно повреждены другие квартиры, уничтожено имущество 18 человек, а соседка уехавшей женщины в результате взрыва скончалась.
Сумма причинённого ущерба составила 25,5 миллиона рублей.
Владелицу квартиры, где случился взрыв, признали виновной в причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества, совершённое путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности. Суд назначил ей год и три месяца исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства.
Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу. Пострадавшие граждане получили компенсации из бюджета, а три наиболее пострадавшие семьи получили сертификаты на покупку нового жилья. Также известно о том, что одна семья проживает в муниципальной квартире.
«Восток-Медиа» писало об этой трагедии. В ночь на 5 октября 2019 года обрушилась часть жилого дома в Новонежино. Один человек скончался, двое были госпитализированы. На месте побывал Олег Кожемяко.