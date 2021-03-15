«У меня аж ножка задёргалась»: «дискотечный» автобус из Приморья всколыхнул соцсети

Поездка в «дискотечном» автобусе под песню поп-звезды 80-х C.C. Catch “Heaven and Hell” попала на видео, которое было размещено в Instagram-паблике revizor_vdk. Жители Владивостока тут же принялись активно обсуждать случившееся. Примечательно, что практически все подписчики паблика единодушно одобрили такой формат передвижения в общественном транспорте, а горожане более старшего возраста с удовольствием вспомнили, что несколько лет назад водители часто включали в автобусе громкую музыку, и это считалось в порядке вещей.