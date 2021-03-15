«У меня аж ножка задёргалась»: «дискотечный» автобус из Приморья всколыхнул соцсети

Posted 15 марта 2021, 10:59
Published 15 марта 2021, 10:59
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Поездка в «дискотечном» автобусе под песню поп-звезды 80-х C.C. Catch “Heaven and Hell” попала на видео, которое было размещено в Instagram-паблике revizor_vdk. Жители Владивостока тут же принялись активно обсуждать случившееся. Примечательно, что практически все подписчики паблика единодушно одобрили такой формат передвижения в общественном транспорте, а горожане более старшего возраста с удовольствием вспомнили, что несколько лет назад водители часто включали в автобусе громкую музыку, и это считалось в порядке вещей.
«Скажите, какой номер у этого автобуса – буду только на нём кататься»;
«А что, позитивный автобус»;
«Я бы за такое ещё и доплатила»;
«Очень здорово! Водитель – молодец! Я думаю, и пассажирам настроение поднимает»;
«Вообще-то раньше в 2005-2007 гг. в каждом автобусе играло радио»;
«Не, ну круто же»;
«У меня аж ножка задёргалась», - написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что несколько дней назад приморцы обнаружили автобус, похожий на рейсовый транспорт, припаркованный у обочины в районе проспекта Столетия Владивостоку. На крыше автобуса было написано огромное нецензурное слово.