Так не доставайся ж ты никому: в Приморье любовный треугольник стал причиной трагедии

Настоящая любовная трагедия произошла в Михайловском районе Приморья. 35-летний мужчина зарезал свою возлюбленную за то, что женщина хотела уйти к другому. Теперь ревнивец надолго отправится в колонию.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось летом прошлого года в жилом вагончике на территории тепличного комплекса на улице Комсомольская в селе Михайловка. Между молодым мужчиной и его гражданской супругой произошла ссора. Женщина сообщила, что полюбила другого и уходит к нему. Обезумев от ревности, мужчина схватил нож и ударил им свою возлюбленную в шею и туловище. От полученных ран несчастная скончалась на месте. В отношении приморца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Накануне суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 58-летний житель Владивостока пойдёт в суд за то, что избил, ударил ножом и кухонной тарелкой по голове своего приятеля. Причиной конфликта также послужила ревность.