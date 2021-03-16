vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 марта 2021, 11:05

Published 16 марта 2021, 11:05

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Так не доставайся ж ты никому: в Приморье любовный треугольник стал причиной трагедии

16 марта 2021, 11:05
Настоящая любовная трагедия произошла в Михайловском районе Приморья. 35-летний мужчина зарезал свою возлюбленную за то, что женщина хотела уйти к другому. Теперь ревнивец надолго отправится в колонию.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось летом прошлого года в жилом вагончике на территории тепличного комплекса на улице Комсомольская в селе Михайловка.

Между молодым мужчиной и его гражданской супругой произошла ссора. Женщина сообщила, что полюбила другого и уходит к нему. Обезумев от ревности, мужчина схватил нож и ударил им свою возлюбленную в шею и туловище. От полученных ран несчастная скончалась на месте.

В отношении приморца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Накануне суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 58-летний житель Владивостока пойдёт в суд за то, что избил, ударил ножом и кухонной тарелкой по голове своего приятеля. Причиной конфликта также послужила ревность.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика