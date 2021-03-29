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Posted 29 марта 2021, 01:16

Published 29 марта 2021, 01:16

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Зарубил курицу прямо во дворе: поступок мужчины шокировал жителей Владивостока

29 марта 2021, 01:16
Жители Владивостока остались обескуражены поведением мужчины, который решил зарезать курицу прямо во дворе многоквартирного дома. У многих горожан такой поступок вызвал недоумение.

«Сегодня по улице Ивановская, 15 мужик во дворе зарубил курицу и потащил домой готовить! Это вообще норма для города?», — пишет автор публикации в паблике dps_mesto.

В комментариях к такому поведению отнеслись по-разному. Некоторые решили, что это — нормально, другие были возмущены подобным поведением.

«А вы когда-нибудь кушали курочку не из магазина?»;

«На Шепеткова барана на площадке так резанули»;

«А почему бы и нет?»;

«И что, если ему свеженького захотелось?»;

«Есть понятие уместности. У себя во дворе частного дома пусть хоть свиней режет. Тут — общая территория, где люди гуляют, дети ходят. Да мне и самой было бы неприятно, если бы кто-то под моими окнами кур резал»;

«Нормально, ведь времена тяжёлые»;

«Мог бы дома у себя зарезать, если так хотелось. Зачем это на людях делать?»;

«Какой кошмар! А когда в девяностых света неделями не было, все готовили на улице. Забыли?»;

«Нет, это не совсем допустимо».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в приморском паблике появилось сообщение недовольной жительницы Артёма о странном товаре на прилавке. Девушка решила, что это — игрушка для собак в виде резиновой женщины в купальнике. Однако приморцы провели целое расследование и выяснили, для чего нужна эта «кричащая тётенька».

#Новости#Общество#Владивосток
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