Зарубил курицу прямо во дворе: поступок мужчины шокировал жителей Владивостока

Posted 29 марта 2021, 01:16
Published 29 марта 2021, 01:16
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
«Сегодня по улице Ивановская, 15 мужик во дворе зарубил курицу и потащил домой готовить! Это вообще норма для города?», — пишет автор публикации в паблике dps_mesto.
В комментариях к такому поведению отнеслись по-разному. Некоторые решили, что это — нормально, другие были возмущены подобным поведением.
«А вы когда-нибудь кушали курочку не из магазина?»;
«На Шепеткова барана на площадке так резанули»;
«А почему бы и нет?»;
«И что, если ему свеженького захотелось?»;
«Есть понятие уместности. У себя во дворе частного дома пусть хоть свиней режет. Тут — общая территория, где люди гуляют, дети ходят. Да мне и самой было бы неприятно, если бы кто-то под моими окнами кур резал»;
«Нормально, ведь времена тяжёлые»;
«Мог бы дома у себя зарезать, если так хотелось. Зачем это на людях делать?»;
«Какой кошмар! А когда в девяностых света неделями не было, все готовили на улице. Забыли?»;
«Нет, это не совсем допустимо».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в приморском паблике появилось сообщение недовольной жительницы Артёма о странном товаре на прилавке. Девушка решила, что это — игрушка для собак в виде резиновой женщины в купальнике. Однако приморцы провели целое расследование и выяснили, для чего нужна эта «кричащая тётенька».