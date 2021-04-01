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Posted 1 апреля 2021, 00:07

Published 1 апреля 2021, 00:07

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

На борту Владивосток — Москва произошло ЧП прямо перед самым вылетом

На борту Владивосток — Москва произошло ЧП прямо перед самым вылетом

1 апреля 2021, 00:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Аэропорт
Рейс Владивосток — Москва 1 апреля задержали из-за дебошира, который начал неадекватно вести себя на воздушном судне. По расписанию вылет был назначен на 8:40 по местному времени.

Как сообщает тг-канал «Дальневосточные Ведомости», рейс задержали на несколько минут. Кроме того, в «новых медиа» выложили видео, где буйного пассажира снимают с рейса — его вывели представители полиции совместно с членами экипажа судна.

О том, что причина задержки вылета стало неадекватное поведение одного из мужчин, сообщил по громкой связи командир воздушного судна, рассказали пассажиры. Также пилоты уточнили, что задержка не должна занять больше 15 минут.

Между тем, по информации онлайн-табло аэропорта, самолёт в Москву (рейс SU 1701) вылетел в 9:14.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пассажире, который при посадке на самолёт начал ругаться на полицейских, дебоширить, а в конце избил сам себя. Капитан судна отказал везти буйного мужчину по маршруту Владивосток — Красноярск. В итоге его задержала транспортная полиция.

Также на рейсе «Южно-Сахалинск—Владивосток» житель Приморья не удержался и начал курить прямо на борту воздушного судна. Теперь мужчину ждёт штраф.

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