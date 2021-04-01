На борту Владивосток — Москва произошло ЧП прямо перед самым вылетом

Ранее «Восток-Медиа» писало о пассажире, который при посадке на самолёт начал ругаться на полицейских, дебоширить, а в конце избил сам себя. Капитан судна отказал везти буйного мужчину по маршруту Владивосток — Красноярск. В итоге его задержала транспортная полиция.