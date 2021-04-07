Обливали кипятком, кислотой и насиловали: страшное преступление произошло в Приморье

Компания молодых людей выпивала в квартире дома по улице Кирова. Во время застолья между ними вспыхнула ссора из-за пачки сигарет. 26-летняя девушка предположила, что их украла её 28-летняя приятельница. Она схватила скалку и принялась колотить свою подругу по голове и телу, а затем стала избивать женщину ногами. Находившийся в комнате мужчина также участвовал в расправе. На протяжении двух дней молодые люди всячески измывались над несчастной: обливали её кипятком и уксусной кислотой. Также девушка с особой жестокостью совершила над своей подругой сексуальное насилие.