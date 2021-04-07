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Posted 7 апреля 2021, 13:33

Published 7 апреля 2021, 13:33

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Обливали кипятком, кислотой и насиловали: страшное преступление произошло в Приморье

7 апреля 2021, 13:33
Сюжет
Происшествие
Молодая жительница Приморья обвиняется в совершении страшного преступления. По версии следствия, девушка до смерти замучила свою знакомую, причём сделала это с особой жестокостью.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Лесозаводске в середине декабря прошлого года.

Компания молодых людей выпивала в квартире дома по улице Кирова. Во время застолья между ними вспыхнула ссора из-за пачки сигарет. 26-летняя девушка предположила, что их украла её 28-летняя приятельница. Она схватила скалку и принялась колотить свою подругу по голове и телу, а затем стала избивать женщину ногами. Находившийся в комнате мужчина также участвовал в расправе. На протяжении двух дней молодые люди всячески измывались над несчастной: обливали её кипятком и уксусной кислотой. Также девушка с особой жестокостью совершила над своей подругой сексуальное насилие.

Всего, по версии следствия, мужчина и женщина нанесли своей знакомой 64 удара по телу. От полученных травм у девушки развился геморрагический шок, и она скончалась.

В настоящее время расследование уголовных дел в отношении молодой женщины завершено. Она обвиняется в совершении преступлений сразу по двум статьям уголовного кодекса: ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей).

В ближайшее время девушка предстанет перед судом. Что касается молодого человека, то он умер во время расследования, и уголовное дело в отношении него было прекращено.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в городе Артёме был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

#Новости#Происшествие
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