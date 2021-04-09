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Posted 9 апреля 2021, 13:35

Published 9 апреля 2021, 13:35

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Двадцать ударов ножом получил приморец и выжил

Двадцать ударов ножом получил приморец и выжил

9 апреля 2021, 13:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
В Приморье перед судом предстанет 50-летний мужчина. Он обвиняется в том, что пытался убить своего коллегу.

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, двое охранников дежурили ночью в одном из торговых центров Владивостока. Мужчины решили скоротать время за распитием горячительных напитков, однако один из них серьёзно перебрал и стал вести себя неадекватно. Его напарник пытался уложить мужчину спать, а когда это не удалось, пригрозил вызвать полицию. Услышав это, его приятель рассвирепел. Он схватил нож и принялся наносить им множественные удары по телу своего коллеги, пока тот не потерял сознание. Решив, что мужчина умер, охранник лег спать. Однако, несмотря на двадцать ножевых ранений, нанесённых в области грудной клетки, живота, лица и конечностей, приморец выжил – ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В отношении второго охранника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жительница Приморья погубила своего гражданского мужа, ударив его ножом в бедро.

#Новости#Происшествие
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