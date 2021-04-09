Двадцать ударов ножом получил приморец и выжил

Как рассказали «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, двое охранников дежурили ночью в одном из торговых центров Владивостока. Мужчины решили скоротать время за распитием горячительных напитков, однако один из них серьёзно перебрал и стал вести себя неадекватно. Его напарник пытался уложить мужчину спать, а когда это не удалось, пригрозил вызвать полицию. Услышав это, его приятель рассвирепел. Он схватил нож и принялся наносить им множественные удары по телу своего коллеги, пока тот не потерял сознание. Решив, что мужчина умер, охранник лег спать. Однако, несмотря на двадцать ножевых ранений, нанесённых в области грудной клетки, живота, лица и конечностей, приморец выжил – ему была своевременно оказана медицинская помощь.