Рост на 700%: озвучены последние данные о состоянии экономики Приморского края

Posted 30 апреля 2021, 05:27
Published 30 апреля 2021, 05:27
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В сравнении с первым кварталом прошлого года промышленное производство в крае в целом снизилось на 5%, однако показатель различается в зависимости от отрасли.
Так, добыча ископаемых сократилась на 7,1%, причем, угля добыто меньше на 13%, а руды — на 7%.
Серьезные падения зафиксированы в производстве электрического оборудования, которого было выпущено в 7 раз меньше, чем в январе–марте 2020. В 1,5 раза сократилось количество сошедших с конвейеров автомашин.
Меньшие потери фиксируются в выпуске металлических изделий, продукции из бумаги, компьютерных и оптических товаров. В данных отраслях падение составило 23%, 14% и 9% соответственно.
Некоторые направления, однако, показали рост. Наибольший наблюдается в производстве мебели и в металлургии — прибавки в 26% и 25% к показателю начала прошлого года.
Пищевая промышленность может похвастаться как ростом, так и спадом. Рыбных консервов и молочной продукции было произведено на 20% и 14% меньше, чем в 1 квартале 2020. Общее производство рыбы и морепродуктов сократилось на 9%.
Вместе с этим заметно выросло производство мяса скота и птицы — увеличение составило 700% и 44% соответственно. Такие показатели были достигнуты даже с учетом небольшого сокращения поголовья скота.
В денежном отношении объем строительства в крае оценивается в 19,7 миллиарда — на 7% меньше, чем в январе–марте квартале 2020. Несмотря на это, количество построенных квартир составило 3 220 — почти в два раза больше показателя первых месяцев прошлого года.
Рост также показал объем розничной торговли — населением было куплено товаров на 111,7 миллиарда рублей, что на 2,6% больше, чем в первые 3 месяца 2020.
«Оборот общественного питания составил 5.3 млрд. рублей, что выше объема I квартала 2020 года на 10.9%.», — отметили в Приморсктате.