Рост на 700%: озвучены последние данные о состоянии экономики Приморского края

В денежном отношении объем строительства в крае оценивается в 19,7 миллиарда — на 7% меньше, чем в январе–марте квартале 2020. Несмотря на это, количество построенных квартир составило 3 220 — почти в два раза больше показателя первых месяцев прошлого года.