В прокуратуре Владивостока борются с торговлей «умными» счётчиками

Сотрудники прокуратуры Владивостока добились через суд признания информации с сайта в интернете запрещенной. На веб-странице гражданам предлагалось купить «умные» счётчики электроэнергии, как сообщают в прокуратуре Приморья.

Неизвестные дельцы выставили в интернете рекламу особенных счётчиков, оборудованных пультом дистанционного управления. Такая модификация якобы позволяет снижать потребление электроэнергии. Впрочем, она также является незаконной, а её использование приравнивается к хищению электричества. В прокуратуре определили, что реклама счётчиков с нелегальными надстройками способствует совершению преступлений. Опираясь на действующее российское законодательство, сотрудники ведомства направили в суд заявление с требованием о признании этой информации запрещённой к распространению. «Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу», — рассказали в краевой прокуратуре. За воплощением решения в жизнь проследят сотрудники прокуратуры Фрунзенского района приморской столицы. Ранее «Восток-Медиа» писало о перспективе попадания других «умных» счётчиков вне закона. Как сообщалось тогда, риск навис над устройствами, дистанционно передающими собранную информацию о расходе электроэнергии.