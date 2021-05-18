В прокуратуре Владивостока борются с торговлей «умными» счётчиками

Posted 18 мая 2021, 05:49
Published 18 мая 2021, 05:49
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Неизвестные дельцы выставили в интернете рекламу особенных счётчиков, оборудованных пультом дистанционного управления. Такая модификация якобы позволяет снижать потребление электроэнергии.
Впрочем, она также является незаконной, а её использование приравнивается к хищению электричества.
В прокуратуре определили, что реклама счётчиков с нелегальными надстройками способствует совершению преступлений.
Опираясь на действующее российское законодательство, сотрудники ведомства направили в суд заявление с требованием о признании этой информации запрещённой к распространению.
«Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу», — рассказали в краевой прокуратуре.
За воплощением решения в жизнь проследят сотрудники прокуратуры Фрунзенского района приморской столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о перспективе попадания других «умных» счётчиков вне закона. Как сообщалось тогда, риск навис над устройствами, дистанционно передающими собранную информацию о расходе электроэнергии.