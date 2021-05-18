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Posted 18 мая 2021, 05:49

Published 18 мая 2021, 05:49

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

В прокуратуре Владивостока борются с торговлей «умными» счётчиками

В прокуратуре Владивостока борются с торговлей «умными» счётчиками

18 мая 2021, 05:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники прокуратуры Владивостока добились через суд признания информации с сайта в интернете запрещенной. На веб-странице гражданам предлагалось купить «умные» счётчики электроэнергии, как сообщают в прокуратуре Приморья.

Неизвестные дельцы выставили в интернете рекламу особенных счётчиков, оборудованных пультом дистанционного управления. Такая модификация якобы позволяет снижать потребление электроэнергии.

Впрочем, она также является незаконной, а её использование приравнивается к хищению электричества.

В прокуратуре определили, что реклама счётчиков с нелегальными надстройками способствует совершению преступлений.

Опираясь на действующее российское законодательство, сотрудники ведомства направили в суд заявление с требованием о признании этой информации запрещённой к распространению.

«Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу», — рассказали в краевой прокуратуре.

За воплощением решения в жизнь проследят сотрудники прокуратуры Фрунзенского района приморской столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о перспективе попадания других «умных» счётчиков вне закона. Как сообщалось тогда, риск навис над устройствами, дистанционно передающими собранную информацию о расходе электроэнергии.

#Новости#Общество#Владивосток
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