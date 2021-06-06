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Posted 6 июня 2021, 04:12

Published 6 июня 2021, 04:12

Modified 1 сентября 2022, 03:16

Updated 1 сентября 2022, 03:16

«Браво, врачи»: владивостокские медики провели сложную операцию

«Браво, врачи»: владивостокские медики провели сложную операцию

6 июня 2021, 04:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Медицина
Во Владивостокской клинической больнице № 2 медики провели непростую операцию по удалению липосаркомы мягких тканей задней поверхности бедра.

Как говорится на страничке медицинского учреждения в Инстаграм, пожилая пациентка — 64 лет — поступила в клинику с опухолью из клеток жировой ткани. Большой удачей можно назвать тот факт, что липосаркома не успела образовать метастазы.

Было принято решение о лечении путем иссечения новообразования в пределах здоровых тканей.

Благодаря высокому профессионализму специалистов опухоль была успешно удалена с сохранением пораженной конечности.

Медики напоминают: к своему здоровью следует относиться серьезно и внимательно следить за любыми изменениями в теле, в организме. Появление узла любой локализации — повод обратиться за медицинской консультацией. Чем раньше начать лечение, тем позитивнее прогноз.

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