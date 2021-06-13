Синоптики рассказали, в каких частях Приморья будет холоднее всего 14 июня

И ночью, и днём в регионе будет сохраняться возможность выпадения осадков, а вот ветер ближе к вечеру 14 июня начнёт крепчать. В начале суток скорость порывов будет составлять 6-11 метров в секунду, в дальнейшем увеличится до 8-13 метров в секунду.