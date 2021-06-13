Синоптики рассказали, в каких частях Приморья будет холоднее всего 14 июня

Posted 13 июня 2021, 07:55
Published 13 июня 2021, 07:55
Modified 1 сентября 2022, 03:05
Updated 1 сентября 2022, 03:05
Прохладная погода ожидает регион в ночь с 12 на 13 июня – столбики термометров покажут 7-11 градусов на востоке Приморья и 12-17 в остальных районах.
Днём в крае потеплеет, однако если во внутренних районах столбики термометров достигнут отметки в 24-29 градусов, то на побережье температура воздуха останется в пределах 11-16 градусов.
И ночью, и днём в регионе будет сохраняться возможность выпадения осадков, а вот ветер ближе к вечеру 14 июня начнёт крепчать. В начале суток скорость порывов будет составлять 6-11 метров в секунду, в дальнейшем увеличится до 8-13 метров в секунду.
Жители Владивостока могут не ждать серьёзного потепления - в ночные часы температура воздуха составит 13-15 градусов, днём будет в районе 15-17 градусов.
При этом в начале дня будет фиксироваться ветер скоростью 6-14 метров в секунду, а во второй половине понедельника достигнет скорости 9-18 метров в секунду.
Осадки во Владивостоке скорее пройдут в тёмное время суток, в дальнейшем вероятность их выпадения снизится.
«Нет активных штормовых предупреждений», - добавили в Примпогоде.