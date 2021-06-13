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Posted 13 июня 2021, 07:55

Published 13 июня 2021, 07:55

Modified 1 сентября 2022, 03:05

Updated 1 сентября 2022, 03:05

Синоптики рассказали, в каких частях Приморья будет холоднее всего 14 июня

Синоптики рассказали, в каких частях Приморья будет холоднее всего 14 июня

13 июня 2021, 07:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Погода
В понедельник, 14 июня, Приморский край ожидает очень разнообразная погода – в некоторых точках края будет в 2 раза холоднее, чем в других. Возможны осадки, будет дуть солидный ветер. Об этом сообщают в Примпогоде.

Прохладная погода ожидает регион в ночь с 12 на 13 июня – столбики термометров покажут 7-11 градусов на востоке Приморья и 12-17 в остальных районах.

Днём в крае потеплеет, однако если во внутренних районах столбики термометров достигнут отметки в 24-29 градусов, то на побережье температура воздуха останется в пределах 11-16 градусов.

И ночью, и днём в регионе будет сохраняться возможность выпадения осадков, а вот ветер ближе к вечеру 14 июня начнёт крепчать. В начале суток скорость порывов будет составлять 6-11 метров в секунду, в дальнейшем увеличится до 8-13 метров в секунду.

Жители Владивостока могут не ждать серьёзного потепления - в ночные часы температура воздуха составит 13-15 градусов, днём будет в районе 15-17 градусов.

При этом в начале дня будет фиксироваться ветер скоростью 6-14 метров в секунду, а во второй половине понедельника достигнет скорости 9-18 метров в секунду.

Осадки во Владивостоке скорее пройдут в тёмное время суток, в дальнейшем вероятность их выпадения снизится.

«Нет активных штормовых предупреждений», - добавили в Примпогоде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о стихийном бедствии, которое ожидается во Владивостоке 18 июня.

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#Новости#Общество#Погода
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