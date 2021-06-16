Жанна Менщикова: «Владимир Новиков всегда откликается на предложения людей»

— Он — человек слова и дела. Это первое. Второе, он делает то, что действительно нужно и важно для каждого человека. То, что помогает сделать жизнь лучше, комфортнее, качественнее. К Владимиру Михайловичу всегда можно обратиться за поддержкой, помощью и найти решение любого вопроса. Он всегда вовлечен в то, что делает. И, кроме того, политик крайне активно работает на интеграцию в современную жизнь старшего поколения. А это очень и очень важно!