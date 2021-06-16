Жанна Менщикова: «Владимир Новиков всегда откликается на предложения людей»

Posted 16 июня 2021, 07:03
Published 16 июня 2021, 07:03
Modified 1 сентября 2022, 03:53
Updated 1 сентября 2022, 03:53
Художественный руководитель Дворца культуры «Угольщик» Артемовского городского округа знает политика уже не первый год: плодотворное сотрудничество началось еще в то время, когда Владимир Михайлович руководил Артемом.
— С Владимиром Новиковым мы сотрудничали по реализации задачи по организации досуга жителей города. Все наши обращения глава изучал, обсуждал с нами, искал пути лучшего решения. Это очень важно, когда руководитель муниципалитета настолько заинтересован в процессе и с такой готовностью откликается на предложения о сотрудничестве.
— Какие впечатления оставила работа с Владимиром Новиковым?
— Только самые позитивные! Повторюсь, нас очень радовало, что он был всегда настроен на диалог, на сотрудничество. Причем, это все не для галочки, а чувствовалась его включенность, вовлеченность и участие во всех процессах. И, хочу сказать, что когда Владимир Михайлович перешел работать в ГосДуму, наше взаимодействие не прекратилось. Мы продолжаем работать по реализации многих проектов, инициатива появления которых принадлежит лично ему.
— Например?
— Самое первое, что могу вспомнить, это проект «Летние вечера в парке». Совершенно уникальное мероприятие. Причем, как для края, так и для России. Меня всегда радует отклик наших пенсионеров на само мероприятие, поражает их готовность участвовать и удивляет то, насколько улучшается их настроение, их самочувствие по итогу каждой встречи.
— Жанна Юрьевна, с вашей точки зрения, какие сильные стороны у Владимира Новикова как у политика?
— Он — человек слова и дела. Это первое. Второе, он делает то, что действительно нужно и важно для каждого человека. То, что помогает сделать жизнь лучше, комфортнее, качественнее. К Владимиру Михайловичу всегда можно обратиться за поддержкой, помощью и найти решение любого вопроса. Он всегда вовлечен в то, что делает. И, кроме того, политик крайне активно работает на интеграцию в современную жизнь старшего поколения. А это очень и очень важно!
— Спасибо за беседу!