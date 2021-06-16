vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2021, 07:03

Published 16 июня 2021, 07:03

Modified 1 сентября 2022, 03:53

Updated 1 сентября 2022, 03:53

Жанна Менщикова: «Владимир Новиков всегда откликается на предложения людей»

16 июня 2021, 07:03
Сюжет
Пенсионеры
Владимир Новиков всегда идет навстречу людям, активно участвует в различных проектах и готов к диалогу — так говорит о депутате Государственной Думы Жанна Менщикова.

Художественный руководитель Дворца культуры «Угольщик» Артемовского городского округа знает политика уже не первый год: плодотворное сотрудничество началось еще в то время, когда Владимир Михайлович руководил Артемом.

— С Владимиром Новиковым мы сотрудничали по реализации задачи по организации досуга жителей города. Все наши обращения глава изучал, обсуждал с нами, искал пути лучшего решения. Это очень важно, когда руководитель муниципалитета настолько заинтересован в процессе и с такой готовностью откликается на предложения о сотрудничестве.

— Какие впечатления оставила работа с Владимиром Новиковым?

— Только самые позитивные! Повторюсь, нас очень радовало, что он был всегда настроен на диалог, на сотрудничество. Причем, это все не для галочки, а чувствовалась его включенность, вовлеченность и участие во всех процессах. И, хочу сказать, что когда Владимир Михайлович перешел работать в ГосДуму, наше взаимодействие не прекратилось. Мы продолжаем работать по реализации многих проектов, инициатива появления которых принадлежит лично ему.

— Например?

— Самое первое, что могу вспомнить, это проект «Летние вечера в парке». Совершенно уникальное мероприятие. Причем, как для края, так и для России. Меня всегда радует отклик наших пенсионеров на само мероприятие, поражает их готовность участвовать и удивляет то, насколько улучшается их настроение, их самочувствие по итогу каждой встречи.

— Жанна Юрьевна, с вашей точки зрения, какие сильные стороны у Владимира Новикова как у политика?

— Он — человек слова и дела. Это первое. Второе, он делает то, что действительно нужно и важно для каждого человека. То, что помогает сделать жизнь лучше, комфортнее, качественнее. К Владимиру Михайловичу всегда можно обратиться за поддержкой, помощью и найти решение любого вопроса. Он всегда вовлечен в то, что делает. И, кроме того, политик крайне активно работает на интеграцию в современную жизнь старшего поколения. А это очень и очень важно!

— Спасибо за беседу!

Материалы по теме
Владимир Новиков: «Мы добились кратного увеличения субсидий на авиаперевозки в ДФО»Владимир Новиков: «Привязка страхового полиса к талону техосмотра — лишняя процедура»
#Культура#Интервью#Пенсионеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика