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Posted 22 июня 2021, 09:37

Published 22 июня 2021, 09:37

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Заменить лифты в 70-ти домах Фрунзенского района помог пост в соцсетях

Заменить лифты в 70-ти домах Фрунзенского района помог пост в соцсетях

22 июня 2021, 09:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Соцсети
Жители семидесяти домов Фрунзенского района Владивостока могут вновь пользоваться лифтами. Восстановить работу общедомового имущества и заставить работать нерадивую управляющую компанию удалось после комментария в соцсетях губернатора.

Горожане написали, что лифты являются общим имуществом собственников, которые платят за их обслуживание управляющей компании. Но УК накопила долги перед организацией-подрядчиком, которая и отключила лифты. Поэтому жители попросили помощи властей в разрешении ситуации заблокированных лифтов.

Центр управления регионом Приморского края и правительство региона, зафиксировали обращение и сразу передали его в Государственную жилищную инспекцию. Специалисты постарались быстро разобраться в произошедшем, и сейчас лифты вновь работают для жителей Фрунзенского района.

Напомним, Центр управления регионом — это координационный центр мониторинга и обработки всех видов обращений и сообщений в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, как официальных, так и неофициальных, размещенных в открытых источниках в сети Интернет. Основные задачи ЦУР — настроить диалог народа с властью, а также наладить быструю обработку обращений, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в социальных сетях ЦУР, региональных и муниципальных органов власти, на платформе обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» и на сайте или приложении «Сделай Приморье Лучше».

#Новости#Общество#Помощь#Соцсети#Власть#Центр управления регионом. Кейсы
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