Заменить лифты в 70-ти домах Фрунзенского района помог пост в соцсетях

Posted 22 июня 2021, 09:37
Published 22 июня 2021, 09:37
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Горожане написали, что лифты являются общим имуществом собственников, которые платят за их обслуживание управляющей компании. Но УК накопила долги перед организацией-подрядчиком, которая и отключила лифты. Поэтому жители попросили помощи властей в разрешении ситуации заблокированных лифтов.
Центр управления регионом Приморского края и правительство региона, зафиксировали обращение и сразу передали его в Государственную жилищную инспекцию. Специалисты постарались быстро разобраться в произошедшем, и сейчас лифты вновь работают для жителей Фрунзенского района.
Напомним, Центр управления регионом — это координационный центр мониторинга и обработки всех видов обращений и сообщений в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, как официальных, так и неофициальных, размещенных в открытых источниках в сети Интернет. Основные задачи ЦУР — настроить диалог народа с властью, а также наладить быструю обработку обращений, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в социальных сетях ЦУР, региональных и муниципальных органов власти, на платформе обратной связи «Госуслуги.Решаем вместе» и на сайте или приложении «Сделай Приморье Лучше».