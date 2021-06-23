Приморские синоптики бьют тревогу из-за жары и отсутствия дождей

Posted 23 июня 2021, 05:23
Published 23 июня 2021, 05:23
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
В среду, 23 июня, и в ночь на четверг, 24 июня, гребень тихоокеанского антициклона сохранит в регионе спокойную маловетреную погоду. Обойдётся без серьёзных осадков. Температурный фон будет расти и поднимется на 1-3 градуса.
Завтра смещение малоактивного атмосферного фронта может вызвать кратковременные дожди и грозы. При этом жара никуда не денется. Столбики термометров, по прогнозам синоптиков, поднимутся до +25… +32 градусов, на побережье +17… +24 градусов.
«В связи с жаркой погодой и отсутствием значительных дождей, уровень пожароопасности повысится. На севере края местами ожидается 4 класс (высокий) пожарной опасности леса по метеорологическим показателям», — предупреждают специалисты.
В дальневосточной столице тоже установилась сухая, солнечная и по-настоящему летняя погода. Столбики термометров в дневное время переходят границу в 20 градусов выше нуля. В ближайшие сутки осадков не будет. При этом температура воздуха и днём, и ночью будет ваше на несколько градусов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики уже составили предварительный прогноз погоды на второй летний месяц — июль — смотреть прогноз аномалий.