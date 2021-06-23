Приморские синоптики бьют тревогу из-за жары и отсутствия дождей

В дальневосточной столице тоже установилась сухая, солнечная и по-настоящему летняя погода. Столбики термометров в дневное время переходят границу в 20 градусов выше нуля. В ближайшие сутки осадков не будет. При этом температура воздуха и днём, и ночью будет ваше на несколько градусов.