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Posted 24 июня 2021, 00:47

Published 24 июня 2021, 00:47

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморцы заключили более 600 соцконтрактов для поддержки в различных ситуациях

Приморцы заключили более 600 соцконтрактов для поддержки в различных ситуациях

24 июня 2021, 00:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Приморцы подали более 1,4 тысячи заявлений на заключение социальных контрактов. Успели их оформить около 620 человек. Отмечается, что основными получателями соцвыплат стали семьи с детьми.

Как рассказали в региональном правительстве, семьи с детьми оформили 590 контрактов. Специалисты отмечают, что работники «Почты России» оказывают помощь в выявлении потенциальных получателей контрактов в Приморье. Эти меры входят в сферу социальной защиты населения.

Отметим, что в феврале минтруда Приморья и АО «Почта России» заключили соответствующий договор, цель которого — помочь преодолеть трудную жизненную ситуацию и помочь малоимущим семьям с детьми.

Сейчас пять муниципалитетов в Приморье определены, как пилотные для реализации проекта. Почтальоны помогли подать 85 заявлений и заключить 50 соцконтрактов с жителями Дальнегорская, Тернейского и Чугуевского округов, а также Кавалеровского и Яковлевского районов.

Чаще всего приморцы просят помочь с поиском работы. По условиям контракта, до 4 месяцев получатель будет получать по 14,8 тысячи рублей в качестве поддержки. До полугода выплату аналогичного размера получат приморцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Поддержка ждёт и приморцев, которые хотят заняться бизнесом. Начинающим предпринимателями платят по 250 тысяч рублей для развития дела. Также пятеро жителей региона решили развивать подсобное хозяйство и получили по 100 тысяч на его старт.

Выплаты по соцконтрактам положены и тем жителям края, чей доход ниже прожиточного минимума.

В целом заключение соцконтрактов набирает популярность с каждым годом. Так, в 2020 году приморцы заключили в 7,4 раза больше таких договоров по сравнению с 2019.

Напомним, что проекты по заключению социальных контрактов проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.

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