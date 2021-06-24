Приморцы заключили более 600 соцконтрактов для поддержки в различных ситуациях

Сейчас пять муниципалитетов в Приморье определены, как пилотные для реализации проекта. Почтальоны помогли подать 85 заявлений и заключить 50 соцконтрактов с жителями Дальнегорская, Тернейского и Чугуевского округов, а также Кавалеровского и Яковлевского районов.