«Заслуженный гад»: жители Владивостока обескуражены картиной возле подъезда

«Восток-Медиа» уже писало о ситуации на улице Майора Филиппова. Водитель Mazda Demio припарковал свой автомобиль на повороте таким образом, что закрыл проезд для всех остальных машин. Один из жильцов дома посетовал на то, что из-за неудобно припаркованной машины заехать на придомовую территорию и выехать с неё теперь довольно сложно.