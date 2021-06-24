vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2021, 02:08

Published 24 июня 2021, 02:08

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Заслуженный гад»: жители Владивостока обескуражены картиной возле подъезда

«Заслуженный гад»: жители Владивостока обескуражены картиной возле подъезда

24 июня 2021, 02:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Поведение одного из автомобилистов во Владивостоке вызвало гнев местных жителей. Дело в том, что мужчина паркует свое авто вплотную к подъезду, практически заезжая во входную дверь.

«Мастер парковки и заслуженный гад первой степени», — подписал фото с места события автор публикации в dpskontrol125rus. Он добавил, что происходило это на улице Кизлярская.

В комментариях обсудили поведение водителя.

«Это не плиту ждёт с крыши?»;

«Панелька с крыши нужна на него»;

«Взбейте яйцо с пшеном! Мой знакомый так сделал! Это плохо, конечно. Зато действенно»;

«Вызывайте гаишников, что тут думать. Какие яйца, какие шины? Все законно можно сделать»;

«Человек живет на первом этаже. Минуты 3-4 его не было. Выгрузил и потом убрал машину. А вы его нехорошими словами»;

«Ждёт свой козырёк».

«Восток-Медиа» уже писало о ситуации на улице Майора Филиппова. Водитель Mazda Demio припарковал свой автомобиль на повороте таким образом, что закрыл проезд для всех остальных машин. Один из жильцов дома посетовал на то, что из-за неудобно припаркованной машины заехать на придомовую территорию и выехать с неё теперь довольно сложно.

Материалы по теме
Водитель «Лексуса» в центре Владивостока не пропустил «скорую»«Дорога мастеров»: чудеса парковки прославили улицу Владивостока «Это же Джеймс Бонд»: владелец Лексуса объявил выходной во Владивостоке
#Новости#Общество#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика