«Заслуженный гад»: жители Владивостока обескуражены картиной возле подъезда

Posted 24 июня 2021, 02:08
Published 24 июня 2021, 02:08
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«Мастер парковки и заслуженный гад первой степени», — подписал фото с места события автор публикации в dpskontrol125rus. Он добавил, что происходило это на улице Кизлярская.
В комментариях обсудили поведение водителя.
«Это не плиту ждёт с крыши?»;
«Панелька с крыши нужна на него»;
«Взбейте яйцо с пшеном! Мой знакомый так сделал! Это плохо, конечно. Зато действенно»;
«Вызывайте гаишников, что тут думать. Какие яйца, какие шины? Все законно можно сделать»;
«Человек живет на первом этаже. Минуты 3-4 его не было. Выгрузил и потом убрал машину. А вы его нехорошими словами»;
«Ждёт свой козырёк».
«Восток-Медиа» уже писало о ситуации на улице Майора Филиппова. Водитель Mazda Demio припарковал свой автомобиль на повороте таким образом, что закрыл проезд для всех остальных машин. Один из жильцов дома посетовал на то, что из-за неудобно припаркованной машины заехать на придомовую территорию и выехать с неё теперь довольно сложно.