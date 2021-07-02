Это уже не первый случай: приморцы спасли жизнь собаке с бутылкой на голове

Posted 2 июля 2021, 12:37
Published 2 июля 2021, 12:37
Modified 17 августа 2022, 09:11
Updated 17 августа 2022, 09:11
Крик о помощи был опубликован вечером в пятницу, в Instagram-паблике dps.control.
«На Подгороденке уже пятый день ходит собака с бутылкой на голове, из-за которой животное не может ни поесть, ни попить. Собака убегает при приближении, так как очень боится людей. Пожалуйста, не проходите мимо, помогите животному. Людям нужна помощь в отлове. Собака так долго не выдержит», – сообщалось в посте.
Однако буквально через час после публикации в сети появилась информация о том, что пса спасли – бутылку удалось снять.
Эта новость очень обрадовала многих подписчиков паблика.
«Всё, снята бутылка»;
«Мир не без добрых людей»;
«Спасибо вам, кто снял эту бутылку с морды собачки»;
«Всех прошу и рассказываю: сминайте, сплющивайте банки, упаковки! Тогда животное не сможет засунуть туда морду, особенно это касается консервов. Очень просто сплюснуть край банки, и все, животное не попадёт!», – написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о похожем случае, который произошёл в марте текущего года в Приморье: мужчина спас собаку, морда которой застряла в пластиковой банке из-под майонеза.