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Posted 2 июля 2021, 12:37

Published 2 июля 2021, 12:37

Modified 17 августа 2022, 09:11

Updated 17 августа 2022, 09:11

Это уже не первый случай: приморцы спасли жизнь собаке с бутылкой на голове

2 июля 2021, 12:37
Неравнодушные приморцы спасли жизнь дворняге, голова которой застряла в пластиковой бутылке.

Крик о помощи был опубликован вечером в пятницу, в Instagram-паблике dps.control.

«На Подгороденке уже пятый день ходит собака с бутылкой на голове, из-за которой животное не может ни поесть, ни попить. Собака убегает при приближении, так как очень боится людей. Пожалуйста, не проходите мимо, помогите животному. Людям нужна помощь в отлове. Собака так долго не выдержит», – сообщалось в посте.

Однако буквально через час после публикации в сети появилась информация о том, что пса спасли – бутылку удалось снять.

Эта новость очень обрадовала многих подписчиков паблика.

«Всё, снята бутылка»;

«Мир не без добрых людей»;

«Спасибо вам, кто снял эту бутылку с морды собачки»;

«Всех прошу и рассказываю: сминайте, сплющивайте банки, упаковки! Тогда животное не сможет засунуть туда морду, особенно это касается консервов. Очень просто сплюснуть край банки, и все, животное не попадёт!», – написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о похожем случае, который произошёл в марте текущего года в Приморье: мужчина спас собаку, морда которой застряла в пластиковой банке из-под майонеза.

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