Это уже не первый случай: приморцы спасли жизнь собаке с бутылкой на голове

Неравнодушные приморцы спасли жизнь дворняге, голова которой застряла в пластиковой бутылке.

Крик о помощи был опубликован вечером в пятницу, в Instagram-паблике dps.control. «На Подгороденке уже пятый день ходит собака с бутылкой на голове, из-за которой животное не может ни поесть, ни попить. Собака убегает при приближении, так как очень боится людей. Пожалуйста, не проходите мимо, помогите животному. Людям нужна помощь в отлове. Собака так долго не выдержит», – сообщалось в посте. Однако буквально через час после публикации в сети появилась информация о том, что пса спасли – бутылку удалось снять. Эта новость очень обрадовала многих подписчиков паблика. «Всё, снята бутылка»; «Мир не без добрых людей»; «Спасибо вам, кто снял эту бутылку с морды собачки»; «Всех прошу и рассказываю: сминайте, сплющивайте банки, упаковки! Тогда животное не сможет засунуть туда морду, особенно это касается консервов. Очень просто сплюснуть край банки, и все, животное не попадёт!», – написали приморцы в комментариях. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о похожем случае, который произошёл в марте текущего года в Приморье: мужчина спас собаку, морда которой застряла в пластиковой банке из-под майонеза. Материалы по теме «Иди сюда»: приморцы обсуждают поступок мужчины и собаку в банке